https://tr.sputniknews.com/20211122/fazil-say-akm-opera-binasinin-turk-telekom-opera-salonu-olarak-degistirilmesine-tepki-gosterdi-1051029577.html

Fazıl Say, AKM opera binasının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesine tepki gösterdi

Fazıl Say, AKM opera binasının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesine tepki gösterdi

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) opera binasının isminin sponsorluk anlaşması sonrası Türk Telekom Opera Salonu olarak değiştirilmesine dünyaca ünlü piyanist... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:08+0300

2021-11-22T14:08+0300

2021-11-22T14:08+0300

atatürk

türk telekom

fazıl say

opera

akm

piyanist

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Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalanmış ve bununla birlikte Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2 bin 40 kişilik opera binasının isim sponsoru oldu. Sözleşmeyle AKM’nin ‘teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesinin‘ amaçlandığı belirtilmişti.Say Twitter hesabından isim değişikliğine tepki göstrerek Türk Telekom’a bazı önerilerde bulundu. Say açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul AKM’nin büyük salonunun adı değişmiş. ‘Türk Telekom Opera Salonu‘ olmuş. Duyar duymaz ‘ah‘ dedim. Ah çünkü. Niyet Atatürk adını mı daha az görünür yapma niyetidir bilmiyorum, böyle bir polemiğe de hakikaten girmek istemiyorum. Değilse bile sanat yapılan bir yerin adı Telekom filan olmamalı kardeşim. Ah yani. Anladık sponsor olmuş. Çok iyi etmiş. Sanata destek verenler sağ olsunlar, buradan teşekkürlerimi ben de ileteyim ancak naçizane önerilerim de var, dinlerlerse, sponsor olmanın hassas duruşunu ve çelebiliğini de almak lazım, bizde bu bir türlü olamıyor. Firma adları kültür sanatın ve özel kurumlarının üstünde, önünde, arkasında her yerinde yer alıyor, halbuki arka planında yer almak ne kadar daha büyüklük değil mi?Bak; ‘Aşk‘ olabilir mesela değil mi? Arkasında kimin desteği olduğunu da biliyor olur oraya gelen herkes ve kat kat takdir eder, merak etmesinler… En azından düşündürtelim… Sadece Telekom’u değil”

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atatürk, türk telekom, fazıl say, opera, akm, piyanist