Fazıl Say, AKM opera binasının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesine tepki gösterdi

Say Twitter hesabından isim değişikliğine tepki göstrerek Türk Telekom’a bazı önerilerde bulundu. Say açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“İstanbul AKM’nin büyük salonunun adı değişmiş. ‘Türk Telekom Opera Salonu‘ olmuş. Duyar duymaz ‘ah‘ dedim. Ah çünkü. Niyet Atatürk adını mı daha az görünür yapma niyetidir bilmiyorum, böyle bir polemiğe de hakikaten girmek istemiyorum. Değilse bile sanat yapılan bir yerin adı Telekom filan olmamalı kardeşim. Ah yani. Anladık sponsor olmuş. Çok iyi etmiş. Sanata destek verenler sağ olsunlar, buradan teşekkürlerimi ben de ileteyim ancak naçizane önerilerim de var, dinlerlerse, sponsor olmanın hassas duruşunu ve çelebiliğini de almak lazım, bizde bu bir türlü olamıyor. Firma adları kültür sanatın ve özel kurumlarının üstünde, önünde, arkasında her yerinde yer alıyor, halbuki arka planında yer almak ne kadar daha büyüklük değil mi?