https://tr.sputniknews.com/20211122/filistin-abdnin-yalniz-basina-arabuluculugunu-kabul-etmiyoruz-1051046981.html

Filistin: ABD’nin yalnız başına arabuluculuğunu kabul etmiyoruz

Filistin: ABD’nin yalnız başına arabuluculuğunu kabul etmiyoruz

Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdül Hafız Nofal, İsrail ile çatışmada ABD’nin yalnız başına arabuluculuğuna karşı olduklarını ve çözüm için yeni uluslararası... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T21:42+0300

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Filistin Başbakanı Mahmud Abbas, 23 Kasım Salı günü Rusya’nın Soçi şehrini ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdül Hafız Nofal, Rus medyasına açıklamasında, “Mahmud Abbas, yalnızca Amerikalıların arabulucu olduğu görüşmelere geri dönmeyi reddettiğimizi Vladimir Putin’e bildirecek. Dörtlü formatı temelinde yeni bir uluslararası mekanizmaya ihtiyacımız var. İsrail ile görüşmek için yeni uluslararası mekanizma lazım” ifadesini kullandı.Yeni uluslararası konferansın toplanmasını istediklerini kaydeden Filistinli diplomat, daha önce böyle bir konferansın 2007’de Moskova’da yapılması planlandığını, ama ABD’nin destek vermediğini anımsatarak, “İsrail, iki devletli çözümü reddediyor. Bu nedenle Rusya’nın rolüne inanıyoruz. Bunun, Rusya’nın ulusal çıkarlarını karşıladığını düşünüyoruz ve Rusya’nın bu konuda her türlü girişimine büyük değer veriyoruz. Rusya’nın, İsrail ile aramızdaki görüşmelere yardımcı olacak her türlü girişimine destek vermeye hazırız, ama bu görüşmeler iki devletli çözüm ilkesine dayanmalı” dedi.Putin-Abbas görüşmesinin arından herhangi bir belgenin imzalanmayacağını belirten Nofal, yarınki görüşmede sadece siyasi meselelerin ele alınacağını söyledi.Filistinli Büyükelçi, Aralık-Ocak döneminde Rusya-Filistin Hükümetler Arası Komisyon toplantısının planlandığını anımsattı.

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