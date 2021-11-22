https://tr.sputniknews.com/20211122/finlandiyadan-kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformuna-odul-1051048049.html

Finlandiya'dan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na ödül

Finlandiya'dan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na ödül

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Finlandiya Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne layık görüldü. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T22:10+0300

2021-11-22T22:10+0300

2021-11-22T22:10+0300

dünya

finlandiya

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

ödül

cinsiyet eşitliği

uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü (igep)

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Finlandiya hükümetinin 2 yılda bir verdiği Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne (IGEP) bu yıl Türkiye'den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu layık görüldü.IGEP'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede çığır açan çalışmalar yapan ve çalışmaları küresel bir öneme sahip bir sivil toplum kuruluşu olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun IGEP 2021'in kazananı olduğunu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Tebrikler!" ifadelerine yer verildi.300 bin euro tutarındaki ödülü, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve Genel Sekreteri Fidan Ataselim'e Finlandiya Başbakanı Sanna Marin verdi.Törene Nobel Barış Ödüllü Nadia Murad da katıldı.Marin, açıklamasında, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çalışmaları arasında karar toplantıları, eğitim faaliyetleri, bilgilendirme seminerleri, kitlesel protestolar ve çeşitli yazışma toplantıları yer alıyor. Dernek, Türkiye'de cinsiyet eşitliğini ülke genelinde tesis etmek üzere il ve ilçe meclisleriyle birlikte çalışmayı amaçlıyor" dedi.Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için küresel düzeyde çaba göstermenin önemli olduğunu vurgulayan Marin, uluslararası toplumu tüm ülkelerde kadın haklarının korunmasını sağlama çağrısında bulundu.

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finlandiya, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, ödül, cinsiyet eşitliği, uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü (igep)