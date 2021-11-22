https://tr.sputniknews.com/20211122/ft-cinin-hipersonik-silahi-guney-cin-denizi-uzerinde-fuze-firlatti-pentagon-sasakaldi-1051032076.html

FT: Çin'in hipersonik silahı Güney Çin Denizi üzerinde füze fırlattı, Pentagon şaşakaldı

FT: Çin'in hipersonik silahı Güney Çin Denizi üzerinde füze fırlattı, Pentagon şaşakaldı

Pekin'in yalanlamasına rağmen temmuzda hipersonik silah denemesi iddiasında ısrar eden Financial Times (FT), "Çin'in hedefe yaklaşan hipersonik silahtan füze... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:56+0300

2021-11-22T14:56+0300

2021-11-22T16:01+0300

savunma

rusya

abd

çin

pentagon

çin halk kurtuluş ordusu

nükleer

füze

silah

hipersonik

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Geçen ay Çin'in Dünya'nın etrafında turlayan nükleer kapasiteli hipersonik füze denemesi yapmasının ABD savunma çevreleri üzerinde şok etkisi yarattığını duyuran Financial Times gazetesi, Pekin'in 'hipersonik füze değil, uzay aracıydı' yalanlaması sonrası konuya yeniden el attı.Denemeyle ilgili yeni haberinde 'Çin'in hedefe yaklaşan hipersonik silahtan füze fırlattığını' iddia eden FT, 'bunun eşi benzeri olmayan bir kabiliyet olduğunu, hiçbir ülkenin bu kabiliyete sahip olduğu bilinmediğinden Pentagon'un hayrete düştüğünü' yazdı.Sesten en az beş kat daha hızlı"Çin'in temmuzdaki hipersonik silah testi, sesten en az beş kat daha hızlı yol alarak hedefine yaklaşırken bir füze ateşlemesini sağlayan teknolojik bir ilerlemeyi içeriyordu ki, bu, daha önce hiçbir ülkenin göstermediği bir yetenekti" denilen haberde, istihbarat kaynaklarına dayanılarak Washington'daki tepki şöyle aktarıldı:'Pentagon hazırlıksız yakalandı'"Pentagon'un bilim insanları, nükleer savaş başlığı taşıyabilen, manevra kabiliyetine sahip bir uzay aracı olan hipersonik kayma aracının, atmosferde Güney Çin Denizi üzerinde ayrı bir füze fırlatmasına izin veren ilerlemeye hazırlıksız yakalandı."'Sırrı çözülemedi'"Pentagon'un gelişmiş teknoloji araştırma kurumu Darpa'daki uzmanlar, Çin'in hipersonik hızlarda seyahat eden bir araçtan karşı-önlemler atmayı nasıl başardığından emin olamadı.""Askeri uzmanlar, Çin'in bu teknolojide nasıl ustalaştığını anlamak için testle ilgili verileri inceliyor." "Suya düşmesinden önce görünürde kendi hedefi olmayan hipersonik araçtan fırlatılan cismin amacını da tartışıyorlar.""Bazı Pentagon uzmanları, fırlatılan cismin havadan havaya füze olduğuna inanıyor. Diğerleri, savaş sırasında hipersonik silahı vurup düşürmemeleri için füze savunma sistemlerini yok etmeye yönelik bir karşı-önlem olduğunu düşünüyor."'Rusya ile ABD'den çok ileride'"Rusya ile ABD yıllardır hipersonik silahlar geliştirme peşinde, ancak uzmanlar Çin'in karşı-önlemler ateşlemesinin çabalarının Kremlin veya Pentagon'dan önemli ölçüde daha ileri olduğunun en son kanıtı olduğunu söylüyor" görüşünü dile getiren FT, Beyaz Saray'ın karşı-önlem hakkında yorum yapmaktan kaçındığını aktararak ilk haber hakkında Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklamasını hatırlattı: "Bu gelişme, bölgede ve ötesinde barış ve istikrar arayan herkesi olması gerektiği gibi bizi de ilgilendiriyor. Bu aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin peşinde koşmaya devam ettiği çok sayıda askeri yetenek hakkındaki endişemizi de artırıyor. ABD, Çin'den gelen bir dizi tehdide karşı savunma ve caydırma yeteneklerini korumaya devam edecek."'Güney Kutbu üzerinden uçunca ABD sistemleri devredışı kaldı''Pentagon yetkililerinin temmuz ayındaki testle ilgili endişelerini giderek daha fazla kamuoyuyla paylaştığına' dikkat çeken FT, "Hipersonik kayma aracı, Güney Kutbu üzerinden uçabilen bir 'yörünge bombardıman sistemi' roketi üzerinde uzaya fırlatıldı, bu da silahı, Kuzey Kutbu üzerinden gelen balistik füze tehditlerine odaklanan ABD füze savunma sistemlerinin erişiminden çıkardı. Yörünge bombardıman sistemi, Çin'e ABD hedeflerini vurmak için daha fazla yol sunuyor" iddiasında bulunarak şöyle bir arka plan çizdi:"Moskova, Soğuk Savaş sırasında 'fraksiyonel yörünge bombardıman sistemi' adı verilen bir sistem konuşlandırdı, ancak bu daha az gelişmişti ve manevra kabiliyeti yüksek bir hipersonik kayma aracı taşımıyordu."'Sanılandan daha hızlı ilerleme'"ABD'li yetkililer, Çin'in hipersonik silahlarda Pentagon'un önünde olduğunun gayet farkında. Ancak 27 Temmuz testi, Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü'nün birçok kişinin tahmin ettiğinden daha hızlı ilerleme kaydettiğini gösterdi. Pekin'in yörünge sistemini füze fırlatabilen hipersonik bir silahla başarılı şekilde birleştirmesi, bunu daha da pekiştirdi.""Hipersonik test, Çin'in on yıllardır sürdürdüğü 'asgari caydırıcılık' duruşunu terk ettiğini gösterecek şekilde nükleer kuvvetlerini hızla genişlettiği bir dönemde geldi."'ABD'nin silahlanma bahanesi'Diğer yandan Washington'ın 'nükleer savaş başlıklarını bu on yılda en az 1000 silahla dört katına çıkarma' açıklamasını hatırlatan FT, ilk haberinin ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden gelen "Füze denemesinden haberdar değiliz. Diğer ülkelerle bir silahlanma yarışı yapmakla hiç ilgilenmiyoruz. ABD, son yıllarda silahlarını genişletmesini ve hipersonik silah geliştirmesini haklı çıkarmak için 'Çin tehdidi' gibi bahaneler üretiyor" açıklamasına yer verdi. 'Acilen yetişmemiz lazım'FT, Çin'in 13 Ağustos'ta başka bir hipersonik silah testi daha gerçekleştirdiği iddiasını da haberleştirmişti. ABD Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Operasyonları Direktör Yardımcısı General David Thompson, cumartesi günü Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda, ABD'nin hipersonik silahlarda 'Çin veya Rusya kadar gelişmiş olmadığını' söyleyerek "Çok hızlı bir şekilde yetişmemiz gerekiyor" dedi. Thompson, "Çinliler birkaç yıldır inanılmaz derecede agresif bir hipersonik programa sahipler" görüşünü dile getirdi. Daha önce ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, hipersonik silah testini, 1957'de Sovyetler Birliği'nin uzaya ilk uyduyu yerleştirmesine atıfla 'Sputnik anına' benzetmişti. Bu hafta Savunma Bakanı Lloyd Austin, aynı dili kullanmayacağını söyledi. Emekliliğe hazırlanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten ise “Sputnik, ABD'de bir aciliyet duygusu yaratmıştı. 27 Temmuz'daki test bu aciliyet duygusunu yaratmadı. Ama bence yaratmalıydı" diye konuştu.

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