https://tr.sputniknews.com/20211122/galatasaray-fenerbahce-macini-izlerken-gole-sevinen-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1051022553.html
Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken gole sevinen yaşlı adam hayatını kaybetti
Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken gole sevinen yaşlı adam hayatını kaybetti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken Fenerbahçe’nin 90+4’üncü dakikada attığı galibiyet golünün sevinciyle ayağa fırlayan yaşlı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T11:12+0300
2021-11-22T11:12+0300
2021-11-22T11:12+0300
türkiye
manisa
fenerbahçe
kalp krizi
derbi
taraftar
yaşlı
gol
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Manisa'da yaşayan 64 yaşındaki evli 2 çocuk 6 torun sahibi Ahmet Uysal, dün akşam maç izlemek için kahvehaneye gitti.Yeğeni Ercan Uysal'a ait kahvehanede Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyen Uysal, Fenerbahçe’nin attığı ikinci golün sevinciyle bir anda ayağa fırladığı sırada fenalaştı.Kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla hemen Alaşehir merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Uysal burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Uysal’ın kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk Bayrağı resmi yaptırdığı öğrenildi.Kahvehane sahibi Ercan Uysal, "Maç çok heyecanlıydı. Maçın son dakikalarında, Fenerbahçe gol attı. Dayım rahatsızlanarak, yere düştü, hemen kendi imkanlarımızla özel hastaneye kaldırdık, ama kurtarılamadı" derken, mahalle muhtarı ve aynı zamanda bacanağı olan Abdurahman Malçok, "Bacanağım hasta bir Fenerbahçe taraftarıydı. Akşam maçta Fenerbahçe gol atınca kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetti" dedi.Ahmet Uysal’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
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https://tr.sputniknews.com/20211121/derbide-galatasaray-kerem-akturkoglu-ile-one-gecti-1051009760.html
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manisa, fenerbahçe, kalp krizi, derbi, taraftar, yaşlı, gol
Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken gole sevinen yaşlı adam hayatını kaybetti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken Fenerbahçe’nin 90+4’üncü dakikada attığı galibiyet golünün sevinciyle ayağa fırlayan yaşlı adam bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Manisa'da yaşayan 64 yaşındaki evli 2 çocuk 6 torun sahibi Ahmet Uysal, dün akşam maç izlemek için kahvehaneye gitti.
Yeğeni Ercan Uysal'a ait kahvehanede Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyen Uysal, Fenerbahçe’nin attığı ikinci golün sevinciyle bir anda ayağa fırladığı sırada fenalaştı.
Kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla hemen Alaşehir merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Uysal burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Uysal’ın kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.
Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk Bayrağı resmi yaptırdığı öğrenildi.
Kahvehane sahibi Ercan Uysal, "Maç çok heyecanlıydı. Maçın son dakikalarında, Fenerbahçe gol attı. Dayım rahatsızlanarak, yere düştü, hemen kendi imkanlarımızla özel hastaneye kaldırdık, ama kurtarılamadı" derken, mahalle muhtarı ve aynı zamanda bacanağı olan Abdurahman Malçok, "Bacanağım hasta bir Fenerbahçe taraftarıydı. Akşam maçta Fenerbahçe gol atınca kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetti" dedi.
Ahmet Uysal’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.