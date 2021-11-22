Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211122/gamaleya-merkezi-koronavirus-nazal-asisi-en-kisa-zamanda-uygulamaya-girecek-1051016299.html
Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Logunov, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T05:35+0300
2021-11-22T05:35+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs aşısı
denis logunov
gamaleya araştırma merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051016274_0:144:1887:1205_1920x0_80_0_0_c1c9222cec3cc001951c63e91df842c2.jpg
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği toplantıda Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda uygulamaya gireceğini söyledi.Nazal Kovid-19 aşısının ağrısız olduğunu ve asgari düzeyde yan etkisi bulunduğunu söyleyen Logunov, spreyin üst solunum yollarında bağışıklık olarak ek bir bariyer oluşturacağını aktardı.Logunov, “Nazal aşıyı yapmak rahat, ağrısız bir şekilde ve çok düşük düzeyde yan etkili olarak uygulanıyor. Ayrıca en önemli şey de şu, ilk parenteral aşılamadan sonra sistemik bağışıklığa sahip olacağız, ardından ek burun içi aşılamadan sonra üst solunum yollarında bağışıklık şeklinde ek bir bariyer oluşacak” diye konuştu.‘Önümüzdeki 4-5 ayda Kovid’i tedavi edebilen ilaçla ilgili onay alabiliriz’4-5 ay içinde yüzde 100 koruma sağlayan yeni Kovid ilacı ile ilgili onay alınabileceğine dikkat çeken Logunov, şunları söyledi:‘Ekspertiz koronavirüs aşısının çocuklar için güvenli olduğunu gösterdi’Logunov, Gamaleya Merkezi’nin çocuklar için koronavirüs aşısının güvenliği konusunda bağımsız ekspertiz sonucuna sahip olduğunu belirtti.Merkezin çocuklar için Kovid-19 aşısının vücut için güvenli olduğunu gösteren kontrol verilerine sahip olduğuna dikkat çeken Logunov, bununla ilgili raporun Sağlık Bakanlığına ve bağımsız veri tarama komitesine iletildiğini vurguladı.Rus uzman, “Bu aşının güvenli olduğuna dair tüm bağımsız ekspertiz mevcut” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051016274_45:0:1842:1348_1920x0_80_0_0_9bc20cb1364d918fcc08dbe58af22605.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, koronavirüs aşısı, denis logunov, gamaleya araştırma merkezi

Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek

05:35 22.11.2021
© Fotobank.ru/Getty Images / Justin SullivanBurundan enjekte edilen, sprey şeklindeki nazal kuş gribi aşısı
Burundan enjekte edilen, sprey şeklindeki nazal kuş gribi aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Fotobank.ru/Getty Images / Justin Sullivan
Abone ol
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Logunov, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda uygulamaya gireceğini belirtti.
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği toplantıda Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda uygulamaya gireceğini söyledi.
Nazal Kovid-19 aşısının ağrısız olduğunu ve asgari düzeyde yan etkisi bulunduğunu söyleyen Logunov, spreyin üst solunum yollarında bağışıklık olarak ek bir bariyer oluşturacağını aktardı.
Logunov, “Nazal aşıyı yapmak rahat, ağrısız bir şekilde ve çok düşük düzeyde yan etkili olarak uygulanıyor. Ayrıca en önemli şey de şu, ilk parenteral aşılamadan sonra sistemik bağışıklığa sahip olacağız, ardından ek burun içi aşılamadan sonra üst solunum yollarında bağışıklık şeklinde ek bir bariyer oluşacak” diye konuştu.

‘Önümüzdeki 4-5 ayda Kovid’i tedavi edebilen ilaçla ilgili onay alabiliriz’

4-5 ay içinde yüzde 100 koruma sağlayan yeni Kovid ilacı ile ilgili onay alınabileceğine dikkat çeken Logunov, şunları söyledi:
“Gamaleya Merkezi’nde iki yönde çalışılıyor, ilki Donald Trump'ı tedavi etmek için kullanılan ilacın bir analogu olan monoklonal antikorlarla ilgilidir. Hazırlık aşaması üst düzey olan ilacın hayvanlarda yüzde 100 koruma sağladığını gösterdik. En kısa zamanda klinik araştırmalara geçeceğiz ve umarım ki ocak ayında izin alacağız. Önümüzdeki aylarda onay alabileceğimizi umuyorum, gönüllü toplama hızımıza bağlı olacak.”

‘Ekspertiz koronavirüs aşısının çocuklar için güvenli olduğunu gösterdi’

Logunov, Gamaleya Merkezi’nin çocuklar için koronavirüs aşısının güvenliği konusunda bağımsız ekspertiz sonucuna sahip olduğunu belirtti.
Merkezin çocuklar için Kovid-19 aşısının vücut için güvenli olduğunu gösteren kontrol verilerine sahip olduğuna dikkat çeken Logunov, bununla ilgili raporun Sağlık Bakanlığına ve bağımsız veri tarama komitesine iletildiğini vurguladı.
Rus uzman, “Bu aşının güvenli olduğuna dair tüm bağımsız ekspertiz mevcut” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:35Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
05:27Rusya ve İsrail, koronavirüs ile mücadelede güçlerini birleştirecek
05:15ABD istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığı, havalar soğudukça artıyor
04:57Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
04:43Hollanda'da konut azlığı ve kira fiyatları protesto edildi
04:25Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kanada'daki yatılı kilise okullarıyla ilgili başvuruyu reddetti
03:58Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: İnsanlık Ege'de ayaklar altına alındı
03:49Suudi Arabistan’a kar yağdı
03:32BBP lideri Destici: PKK ile yol yürüyenlere bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir, vermeyecektir
03:12Türk heyeti, Venezüella seçimlerine 'gözlemci' olarak katıldı
02:45Polonya Başbakanı Morawiecki: Göçmen krizi, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim
02:20WSJ: Rus füzeleri Amerikan uçak gemilerini savunmasız hale getirdi
02:04Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, ailesine kavuştu
01:27Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi
01:07Ukrayna eski devlet başkanı Poroşenko'nun destekçileri, Başkanlık binasını basmaya çalıştı
00:46Piyanist İdil Biret, 80'inci yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutladı
00:40El Salvador'da dünyanın ilk 'Bitcoin Şehri' kuruluyor
00:16Koronavirüs aşısını tekrar yaptıran Putin: Kendimi iyi hissediyorum
00:13Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı: 2 yaralı, 3 gözaltı
00:02NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt