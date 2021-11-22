https://tr.sputniknews.com/20211122/gamaleya-merkezi-koronavirus-nazal-asisi-en-kisa-zamanda-uygulamaya-girecek-1051016299.html
Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Logunov, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T05:35+0300
2021-11-22T05:35+0300
2021-11-22T05:35+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs aşısı
denis logunov
gamaleya araştırma merkezi
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Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği toplantıda Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda uygulamaya gireceğini söyledi.Nazal Kovid-19 aşısının ağrısız olduğunu ve asgari düzeyde yan etkisi bulunduğunu söyleyen Logunov, spreyin üst solunum yollarında bağışıklık olarak ek bir bariyer oluşturacağını aktardı.Logunov, “Nazal aşıyı yapmak rahat, ağrısız bir şekilde ve çok düşük düzeyde yan etkili olarak uygulanıyor. Ayrıca en önemli şey de şu, ilk parenteral aşılamadan sonra sistemik bağışıklığa sahip olacağız, ardından ek burun içi aşılamadan sonra üst solunum yollarında bağışıklık şeklinde ek bir bariyer oluşacak” diye konuştu.‘Önümüzdeki 4-5 ayda Kovid’i tedavi edebilen ilaçla ilgili onay alabiliriz’4-5 ay içinde yüzde 100 koruma sağlayan yeni Kovid ilacı ile ilgili onay alınabileceğine dikkat çeken Logunov, şunları söyledi:‘Ekspertiz koronavirüs aşısının çocuklar için güvenli olduğunu gösterdi’Logunov, Gamaleya Merkezi’nin çocuklar için koronavirüs aşısının güvenliği konusunda bağımsız ekspertiz sonucuna sahip olduğunu belirtti.Merkezin çocuklar için Kovid-19 aşısının vücut için güvenli olduğunu gösteren kontrol verilerine sahip olduğuna dikkat çeken Logunov, bununla ilgili raporun Sağlık Bakanlığına ve bağımsız veri tarama komitesine iletildiğini vurguladı.Rus uzman, “Bu aşının güvenli olduğuna dair tüm bağımsız ekspertiz mevcut” ifadelerini kullandı.
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rusya, koronavirüs aşısı, denis logunov, gamaleya araştırma merkezi
Gamaleya Merkezi: Koronavirüs nazal aşısı en kısa zamanda uygulamaya girecek
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Logunov, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda uygulamaya gireceğini belirtti.
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği toplantıda Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının en kısa zamanda uygulamaya gireceğini söyledi.
Nazal Kovid-19 aşısının ağrısız olduğunu ve asgari düzeyde yan etkisi bulunduğunu söyleyen Logunov, spreyin üst solunum yollarında bağışıklık olarak ek bir bariyer oluşturacağını aktardı.
Logunov, “Nazal aşıyı yapmak rahat, ağrısız bir şekilde ve çok düşük düzeyde yan etkili olarak uygulanıyor. Ayrıca en önemli şey de şu, ilk parenteral aşılamadan sonra sistemik bağışıklığa sahip olacağız, ardından ek burun içi aşılamadan sonra üst solunum yollarında bağışıklık şeklinde ek bir bariyer oluşacak” diye konuştu.
‘Önümüzdeki 4-5 ayda Kovid’i tedavi edebilen ilaçla ilgili onay alabiliriz’
4-5 ay içinde yüzde 100 koruma sağlayan yeni Kovid ilacı ile ilgili onay alınabileceğine dikkat çeken Logunov, şunları söyledi:
“Gamaleya Merkezi’nde iki yönde çalışılıyor, ilki Donald Trump'ı tedavi etmek için kullanılan ilacın bir analogu olan monoklonal antikorlarla ilgilidir. Hazırlık aşaması üst düzey olan ilacın hayvanlarda yüzde 100 koruma sağladığını gösterdik. En kısa zamanda klinik araştırmalara geçeceğiz ve umarım ki ocak ayında izin alacağız. Önümüzdeki aylarda onay alabileceğimizi umuyorum, gönüllü toplama hızımıza bağlı olacak.”
‘Ekspertiz koronavirüs aşısının çocuklar için güvenli olduğunu gösterdi’
Logunov, Gamaleya Merkezi’nin çocuklar için koronavirüs aşısının güvenliği konusunda bağımsız ekspertiz sonucuna sahip olduğunu belirtti.
Merkezin çocuklar için Kovid-19 aşısının vücut için güvenli olduğunu gösteren kontrol verilerine sahip olduğuna dikkat çeken Logunov, bununla ilgili raporun Sağlık Bakanlığına ve bağımsız veri tarama komitesine iletildiğini vurguladı.
Rus uzman, “Bu aşının güvenli olduğuna dair tüm bağımsız ekspertiz mevcut” ifadelerini kullandı.