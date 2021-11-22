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https://tr.sputniknews.com/20211122/gercek-enflasyon-yuzde-40-diyen-nagehan-alci-maasina-zam-istedi-1051017855.html
'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi
'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyerek maaşların eridiğini dile getirdi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T07:27+0300
2021-11-22T08:40+0300
türkiye
enflasyon
maaş
zam
nagehan alçı
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Habertürk yazarları Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa isimli bir ekonomi programı gerçekleştirdi. Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken Nagehan Alçı, 'gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu' söyledi.Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında yüzde 40 zam istedi.
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enflasyon, maaş, zam, nagehan alçı

'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi

07:27 22.11.2021 (güncellendi: 08:40 22.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyerek maaşların eridiğini dile getirdi.
Habertürk yazarları Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa isimli bir ekonomi programı gerçekleştirdi. Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken Nagehan Alçı, 'gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu' söyledi.
Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında yüzde 40 zam istedi.
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