https://tr.sputniknews.com/20211122/gercek-enflasyon-yuzde-40-diyen-nagehan-alci-maasina-zam-istedi-1051017855.html

'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi

'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyerek maaşların eridiğini dile getirdi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T07:27+0300

2021-11-22T07:27+0300

2021-11-22T08:40+0300

türkiye

enflasyon

maaş

zam

nagehan alçı

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Habertürk yazarları Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa isimli bir ekonomi programı gerçekleştirdi. Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken Nagehan Alçı, 'gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu' söyledi.Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında yüzde 40 zam istedi.

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enflasyon, maaş, zam, nagehan alçı