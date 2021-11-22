https://tr.sputniknews.com/20211122/gocmen-kacakciligi-yapan-13-kisi-tutuklandi-1051030897.html

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı, 13’ü tutuklandı. Kaçak göçmenlerin taşınmasında... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:33+0300

2021-11-22T14:33+0300

2021-11-22T14:33+0300

türkiye

van

operasyon

kaçak göçmen

göçmen kaçakçılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051030872_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_579f5dd3c2be275283f6c0f5322ae872.jpg

Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

van, operasyon, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı