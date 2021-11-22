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https://tr.sputniknews.com/20211122/gocmen-kacakciligi-yapan-13-kisi-tutuklandi-1051030897.html
Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı, 13’ü tutuklandı. Kaçak göçmenlerin taşınmasında... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T14:33+0300
2021-11-22T14:33+0300
türkiye
van
operasyon
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
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Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.
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van, operasyon, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

14:33 22.11.2021
© DHAkaçak göçmen - operasyon
kaçak göçmen - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı, 13’ü tutuklandı. Kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 lira idari ceza uygulandı.
Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.
Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.
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