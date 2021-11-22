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Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi
Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi
Kanser tedavisi gördüğü dönemde öğrencilerinden ayrı kalan ve 8 ay sonra okula döndüğünde öğrencilerinin duygulandıran sürprizi ile karşılaşan coğrafya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T07:55+0300
2021-11-22T08:43+0300
türkiye
kanser
öğretmen
çorlu
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2019 yılında kanser teşhisi konulan ve 8 ay boyunca tedavi gören Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bu dönemde öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Poyrazoğlu, okuluna döndüğünde öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tüm Türkiye'yi duygulandırmış, izlenme rekorları kırmıştı. Çok sevdiği öğrencileri ile yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden taziye mesajıMuharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20190419/kanser-nedeniyle-8-ay-okuldan-uzak-kalan-ogretmen-sert-gorunen-muharrem-hoca-imajini-yerle-bir-1038812189.html
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kanser, öğretmen, çorlu

Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi

07:55 22.11.2021 (güncellendi: 08:43 22.11.2021)
© TwitterKanser onu öğrencilerinden uzaklaştırmıştı: Aylar sonra okuluna dönen öğretmen sevgi seliyle karşılandı
Kanser onu öğrencilerinden uzaklaştırmıştı: Aylar sonra okuluna dönen öğretmen sevgi seliyle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Twitter
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Kanser tedavisi gördüğü dönemde öğrencilerinden ayrı kalan ve 8 ay sonra okula döndüğünde öğrencilerinin duygulandıran sürprizi ile karşılaşan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, kansere yenik düştü.
2019 yılında kanser teşhisi konulan ve 8 ay boyunca tedavi gören Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bu dönemde öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Poyrazoğlu, okuluna döndüğünde öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tüm Türkiye'yi duygulandırmış, izlenme rekorları kırmıştı. Çok sevdiği öğrencileri ile yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden taziye mesajı

Muharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.
Kanser hastalığı nedeniyle okuldan uzak kalan öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2019
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