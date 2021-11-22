https://tr.sputniknews.com/20211122/gozyaslariyla-karsilanmisti-muharrem-ogretmen-kansere-yenildi-1051017540.html

Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi

Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi

Kanser tedavisi gördüğü dönemde öğrencilerinden ayrı kalan ve 8 ay sonra okula döndüğünde öğrencilerinin duygulandıran sürprizi ile karşılaşan coğrafya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T07:55+0300

2021-11-22T07:55+0300

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türkiye

kanser

öğretmen

çorlu

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2019 yılında kanser teşhisi konulan ve 8 ay boyunca tedavi gören Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bu dönemde öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Poyrazoğlu, okuluna döndüğünde öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tüm Türkiye'yi duygulandırmış, izlenme rekorları kırmıştı. Çok sevdiği öğrencileri ile yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden taziye mesajıMuharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20190419/kanser-nedeniyle-8-ay-okuldan-uzak-kalan-ogretmen-sert-gorunen-muharrem-hoca-imajini-yerle-bir-1038812189.html

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kanser, öğretmen, çorlu