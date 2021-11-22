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Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü
Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü
Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından uzun süre kendisinden... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T08:11+0300
2021-11-22T08:11+0300
tenis
spor
çin
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Komite yaptığı açıklamada, Peng'ın, dün akşam saatlerinde IOC Başkanı Thomas Bach, Sporcular Komitesi Başkanı Emma Terho ve Komite üyesi, eski Çin Tenis Birliği Başkan Yardımcısı Ling Liwei ile yarım saat süren görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Açıklamada, Peng'in, Pekin'den katıldığı görüşmede, IOC yetkililerine durumuyla ilgilendikleri için teşekkür ettiği belirtilerek "güvende ve iyi olduğunu, Pekin'deki evinde dinlendiğini, bu dönemde özel hayatına saygı gösterilmesini istediğini, bu yüzden arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirdiğini" söylediği aktarıldı.Komite Başkanı Bach'ın Peng'a 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Pekin'e geldiğinde akşam yemeğinde buluşmayı teklif ettiğinin ifade edildiği açıklamada "tenisçinin memnuniyetle kabul ettiği" kaydedildi.Komite'de sporcuları temsil eden Fin kadın buz hokeyi oyuncusu Emma Terho da Peng'in görüşmede rahat göründüğünü aktararak "Ona desteğimizin arkasında olduğunu ve istediği zaman bizle görüşebileceğini söyledim. O da minnettarlığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.Çin medyası, dün, paylaşımından son 19 gündür haber alınmayan Peng'in Pekin'deki bir gençlik turnuvasında konuk olarak yer aldığı görüntüleri yayımlamıştı.35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu. Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı. Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.Güvende olmadığına ilişkin şüpheler artmıştıMektuba rağmen Peng'ın tacize uğradığını iddialarını paylaştığı 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 4 Şubat 2022'de başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde Peng'ın durumuna ilişkin dile getirilen endişeler karşısında sessiz kaldığı için eleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211121/19-gundur-haber-alinamayan-cinli-tenisci-pekinde-ortaya-cikti-1051000860.html
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tenis, çin

Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü

08:11 22.11.2021
© REUTERS / Edgar SuPeng Shuai
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Edgar Su
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Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından uzun süre kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Şuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile çevrim içi görüştü.
Komite yaptığı açıklamada, Peng'ın, dün akşam saatlerinde IOC Başkanı Thomas Bach, Sporcular Komitesi Başkanı Emma Terho ve Komite üyesi, eski Çin Tenis Birliği Başkan Yardımcısı Ling Liwei ile yarım saat süren görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamada, Peng'in, Pekin'den katıldığı görüşmede, IOC yetkililerine durumuyla ilgilendikleri için teşekkür ettiği belirtilerek "güvende ve iyi olduğunu, Pekin'deki evinde dinlendiğini, bu dönemde özel hayatına saygı gösterilmesini istediğini, bu yüzden arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirdiğini" söylediği aktarıldı.
Komite Başkanı Bach'ın Peng'a 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Pekin'e geldiğinde akşam yemeğinde buluşmayı teklif ettiğinin ifade edildiği açıklamada "tenisçinin memnuniyetle kabul ettiği" kaydedildi.
Komite'de sporcuları temsil eden Fin kadın buz hokeyi oyuncusu Emma Terho da Peng'in görüşmede rahat göründüğünü aktararak "Ona desteğimizin arkasında olduğunu ve istediği zaman bizle görüşebileceğini söyledim. O da minnettarlığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.
Çin medyası, dün, paylaşımından son 19 gündür haber alınmayan Peng'in Pekin'deki bir gençlik turnuvasında konuk olarak yer aldığı görüntüleri yayımlamıştı.
35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu. Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.
Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı. Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

Güvende olmadığına ilişkin şüpheler artmıştı

Mektuba rağmen Peng'ın tacize uğradığını iddialarını paylaştığı 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.
WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 4 Şubat 2022'de başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde Peng'ın durumuna ilişkin dile getirilen endişeler karşısında sessiz kaldığı için eleştirilmişti.
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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