https://tr.sputniknews.com/20211122/haberturk-yazari-par-resmi-gazeteyi-lutfi-elvan-bile-takip-etmistir--1051020921.html

Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir

Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir

Habertürk yazarı Kübra Par, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T10:13+0300

2021-11-22T10:13+0300

2021-11-22T10:13+0300

politika

lütfi elvan

durmuş yılmaz

resmi gazete

cumhurbaşkanı

ekonomi

kübra par

iyi parti

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Habertürk yazarı Kübra Par bugünkü yazısında, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir” tweetine ilişkin, "Şimdi bazı gazeteci meslektaşlarımız Durmuş Bey’i eleştiriyor, hatta daha ileri gidip trollükle suçluyor. Oysa onunki sadece malumun ilanıydı. Sonrasında bir özeleştiri de yaptı zaten" ifadelerini kullandı.Par bugünkü yazısında; "Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği veya moda tabirle ‘affının istendiği’ haberleri sosyal medyada ayyuka çıkınca kabine değişikliği olacağı, değişikliğin de gece yarısı Resmi Gazete’de duyurulacağı beklentisi oluştu. Yersiz de değildi bu beklenti. Zira Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararlarından Lütfü Elvan’ın memnun olmadığını tahmin etmek zor değildi. Kaldı ki kendisiyle ilgili atama kararını da yine bir gece yarısı Resmi Gazete’den öğrenmiştik. Ayrıca aynı gün Cumhurbaşkanı’nın bir grup ekonomi kurmayı ile toplantı yaptığı, toplantıda Elvan’ın yer almadığı biliniyordu. Muhtemelen bu toplantıyı duyan eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir” diye bir tweet attı" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamamasını da hatırlatan Par şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211120/iyi-partili-durmus-yilmazdan-resmi-gazete-ozru-bakan-ongorum-gerceklesmedi-1050991622.html

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