https://tr.sputniknews.com/20211122/haberturk-yazari-par-resmi-gazeteyi-lutfi-elvan-bile-takip-etmistir--1051020921.html
Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir
Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir
Habertürk yazarı Kübra Par, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T10:13+0300
2021-11-22T10:13+0300
2021-11-22T10:13+0300
politika
lütfi elvan
durmuş yılmaz
resmi gazete
cumhurbaşkanı
ekonomi
kübra par
iyi parti
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042431084_0:0:1212:681_1920x0_80_0_0_123bebf03a6b6b700485fff1c1b530b8.jpg
Habertürk yazarı Kübra Par bugünkü yazısında, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir” tweetine ilişkin, "Şimdi bazı gazeteci meslektaşlarımız Durmuş Bey’i eleştiriyor, hatta daha ileri gidip trollükle suçluyor. Oysa onunki sadece malumun ilanıydı. Sonrasında bir özeleştiri de yaptı zaten" ifadelerini kullandı.Par bugünkü yazısında; "Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği veya moda tabirle ‘affının istendiği’ haberleri sosyal medyada ayyuka çıkınca kabine değişikliği olacağı, değişikliğin de gece yarısı Resmi Gazete’de duyurulacağı beklentisi oluştu. Yersiz de değildi bu beklenti. Zira Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararlarından Lütfü Elvan’ın memnun olmadığını tahmin etmek zor değildi. Kaldı ki kendisiyle ilgili atama kararını da yine bir gece yarısı Resmi Gazete’den öğrenmiştik. Ayrıca aynı gün Cumhurbaşkanı’nın bir grup ekonomi kurmayı ile toplantı yaptığı, toplantıda Elvan’ın yer almadığı biliniyordu. Muhtemelen bu toplantıyı duyan eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir” diye bir tweet attı" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamamasını da hatırlatan Par şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211120/iyi-partili-durmus-yilmazdan-resmi-gazete-ozru-bakan-ongorum-gerceklesmedi-1050991622.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042431084_148:0:1056:681_1920x0_80_0_0_d382fdad42aa5a9bf51477c64a6ecbd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lütfi elvan, durmuş yılmaz, resmi gazete, cumhurbaşkanı, ekonomi, kübra par, iyi parti, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir
Habertürk yazarı Kübra Par, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir” tweetine ilişkin, "Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir" diye yazdı.
Habertürk yazarı Kübra Par bugünkü yazısında
, eski Merkez Bankası Başkanı
ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın
”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir
” tweetine ilişkin, "Şimdi bazı gazeteci meslektaşlarımız Durmuş Bey’i eleştiriyor, hatta daha ileri gidip trollükle suçluyor. Oysa onunki sadece malumun ilanıydı. Sonrasında bir özeleştiri de yaptı zaten" ifadelerini kullandı.
Par bugünkü yazısında; "Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği veya moda tabirle ‘affının istendiği’ haberleri sosyal medyada ayyuka çıkınca kabine değişikliği olacağı, değişikliğin de gece yarısı Resmi Gazete’de duyurulacağı beklentisi oluştu. Yersiz de değildi bu beklenti. Zira Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararlarından Lütfü Elvan’ın memnun olmadığını tahmin etmek zor değildi. Kaldı ki kendisiyle ilgili atama kararını da yine bir gece yarısı Resmi Gazete’den öğrenmiştik. Ayrıca aynı gün Cumhurbaşkanı’nın bir grup ekonomi kurmayı ile toplantı yaptığı, toplantıda Elvan’ın yer almadığı biliniyordu. Muhtemelen bu toplantıyı duyan eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ”Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir” diye bir tweet attı" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamamasını
da hatırlatan Par şunları ifade etti:
"Saatler gece yarısını gösterdiğinde yoğun ilgi nedeniyle gazetenin internet sitesi çöktü. Şimdi bazı gazeteci meslektaşlarımız Durmuş Bey’i eleştiriyor, hatta daha ileri gidip trollükle suçluyor. Oysa onunki sadece malumun ilanıydı. Sonrasında bir özeleştiri de yaptı zaten. Kaldı ki Resmi Gazete’nin internet sitesini çökertecek ilgi sadece Yılmaz’ın tweeti nedeniyle meraklanan muhaliflerden kaynaklanmıyordu. Şu an Külliye'deki yönetim anlayışı öyle bir kapalı devre ki, AK Partililer de kabine değişikliği olur mu diye gözünü Resmi Gazete’ye dikiyor. Hatta bırakın AK Partilileri, Lütfi Elvan dahil kabinedeki pek çok bakan o gece “Acaba başıma bir şey gelmiş midir?” diye düşünerek Resmi Gazete’yi kontrol etmekten kendini alamamıştır. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Bakanlar sekreter görevi üstleniyor, kabine değişiklerinin önemi yok” anlayışı bizi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla Cuma gecesi yaşananlar için bir sorumlu arıyorsanız Durmuş Yılmaz kızacağınız son kişi olmalı"