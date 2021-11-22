https://tr.sputniknews.com/20211122/hakandan-5-saatte-atinadayiz-diyen-ak-partili-kulunke-bu-yaklasim-tarzindan-cikilmasi-sart-1051020668.html

Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'

Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün '5 saatte Selanik’teyiz' açıklamasına karşı, "Bu yaklaşım tarzından, bu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T09:55+0300

2021-11-22T09:55+0300

2021-11-22T09:57+0300

politika

ak parti

türkiye

yunanistan

metin külünk

ahmet hakan

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" sözlerini eleştirdi.Hakan, bugünkü yazısında, "AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış. 'Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz' türünde sözler söylemiş. Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart. Çünkü... Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-partili-kulunk-yunanistan-fuze-atacakmis-atsin-da-gorelim-5-saatte-selanikteyiz-1051012570.html

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