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Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün '5 saatte Selanik’teyiz' açıklamasına karşı, "Bu yaklaşım tarzından, bu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T09:55+0300
2021-11-22T09:57+0300
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" sözlerini eleştirdi.Hakan, bugünkü yazısında, "AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış. 'Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz' türünde sözler söylemiş. Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart. Çünkü... Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-partili-kulunk-yunanistan-fuze-atacakmis-atsin-da-gorelim-5-saatte-selanikteyiz-1051012570.html
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ak parti, türkiye, yunanistan, metin külünk, ahmet hakan

Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'

09:55 22.11.2021 (güncellendi: 09:57 22.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün '5 saatte Selanik’teyiz' açıklamasına karşı, "Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" sözlerini eleştirdi.
Hakan, bugünkü yazısında, "AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış. 'Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz' türünde sözler söylemiş. Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart. Çünkü... Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
POLİTİKA
AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz
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