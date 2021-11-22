https://tr.sputniknews.com/20211122/hakandan-5-saatte-atinadayiz-diyen-ak-partili-kulunke-bu-yaklasim-tarzindan-cikilmasi-sart-1051020668.html
Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün '5 saatte Selanik’teyiz' açıklamasına karşı, "Bu yaklaşım tarzından, bu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T09:55+0300
2021-11-22T09:55+0300
2021-11-22T09:57+0300
politika
ak parti
türkiye
yunanistan
metin külünk
ahmet hakan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" sözlerini eleştirdi.Hakan, bugünkü yazısında, "AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış. 'Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz' türünde sözler söylemiş. Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart. Çünkü... Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-partili-kulunk-yunanistan-fuze-atacakmis-atsin-da-gorelim-5-saatte-selanikteyiz-1051012570.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, türkiye, yunanistan, metin külünk, ahmet hakan
Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
09:55 22.11.2021 (güncellendi: 09:57 22.11.2021)
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün '5 saatte Selanik’teyiz' açıklamasına karşı, "Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" sözlerini eleştirdi.
Hakan, bugünkü yazısında
, "AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış. 'Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz' türünde sözler söylemiş. Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart. Çünkü... Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor"
dedi.