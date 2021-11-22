Hollanda Başbakanı'ndan koronavirüs tedbiri karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar

Hollanda'da hükümetin koronavirüse karşı aldığı üç haftalık kısmi kapanmalara karşı ülkenin birçok yerinde protesto etildi. Koronavirüs tedbirlerine karşı 3 gün süren eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışmaları yaşandı.



Güvenlik güçleri, çevreyi ateşe verip havai fişek atan eylemcilere tazyikli su, köpekler ve atlı polislerle müdahale etti.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte bugün yaptığı basın toplantısında, Cuma gününden bu yana ülkenin çeşitli şehirlerindeki ayaklanmaların 'protesto görüntüsü altındaki saf şiddet' olduğunu söyledi. Her zaman protesto hakkını savunacağını da sözlerine ekleyen Başbakan Rutte, "Fakat aptalların saf şiddet kullanmasını asla kabul etmeyeceğim" dedi.



