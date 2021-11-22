İBB Başkanı İmamoğlu, fırıncılara destek verdi: Bu zammın sebebi esnaf değil

"Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil! Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok."