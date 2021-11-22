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https://tr.sputniknews.com/20211122/ibb-baskani-imamoglu-firincilara-destek-verdi-bu-zammin-sebebi-esnaf-degil-1051049383.html
İBB Başkanı İmamoğlu, fırıncılara destek verdi: Bu zammın sebebi esnaf değil
İBB Başkanı İmamoğlu, fırıncılara destek verdi: Bu zammın sebebi esnaf değil
İBB Başkanı İmamoğlu, "Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil" dedi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T22:59+0300
2021-11-22T22:59+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Son dönemde yükselen maliyetler sebebiyle ekmek fiyatlarında artış talep eden fırıncı esnafına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verdi.Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, zammın nedeninin esnaf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu, fırıncılara destek verdi: Bu zammın sebebi esnaf değil

22:59 22.11.2021
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İBB
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İBB Başkanı İmamoğlu, "Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil" dedi.
Son dönemde yükselen maliyetler sebebiyle ekmek fiyatlarında artış talep eden fırıncı esnafına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, zammın nedeninin esnaf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil! Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok."

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