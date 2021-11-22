https://tr.sputniknews.com/20211122/imamoglu-bu-anlamsiz-uygulama-kaldirilana-kadar-gundem-yapmaya-devam-edecegim-1051047785.html

İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim

İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, "Bu anlamsız uygulama... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T22:02+0300

2021-11-22T22:02+0300

2021-11-22T22:02+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

yaz-kış saati uygulaması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a84af8614f65e9b2500e791a6a8c35b.jpg

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, yaz-kış saati uygulaması