İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, "Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim.