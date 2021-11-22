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https://tr.sputniknews.com/20211122/imamoglu-bu-anlamsiz-uygulama-kaldirilana-kadar-gundem-yapmaya-devam-edecegim-1051047785.html
İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim
İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, "Bu anlamsız uygulama... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T22:02+0300
2021-11-22T22:02+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
yaz-kış saati uygulaması
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
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ekrem imamoğlu, yaz-kış saati uygulaması

İmamoğlu: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim

22:02 22.11.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, "Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
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