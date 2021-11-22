https://tr.sputniknews.com/20211122/istanbulda-bin-730-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1051026569.html

İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit şüphelinin adresinde yapılan aramada, 774’ü bronz sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:03+0300

2021-11-22T13:03+0300

2021-11-22T13:03+0300

türkiye

istanbul

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051026544_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_16e6b841e69d59ef7b88b4aa00322250.jpg

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ümraniye'de bir adreste tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje olduğu bilgisini alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi.Adreste yapılan aramalarda 774'ü Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 532'si Paleolitik çağa ait olduğu değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50'si kama ve bıçak ile 374'ü Osmanlı dönemlerine ait metal para olmak üzere toplam 1730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi obje ele geçirildi.Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser