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https://tr.sputniknews.com/20211122/istanbulda-bin-730-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1051026569.html
İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit şüphelinin adresinde yapılan aramada, 774’ü bronz sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:03+0300
2021-11-22T13:03+0300
türkiye
istanbul
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ümraniye'de bir adreste tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje olduğu bilgisini alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi.Adreste yapılan aramalarda 774'ü Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 532'si Paleolitik çağa ait olduğu değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50'si kama ve bıçak ile 374'ü Osmanlı dönemlerine ait metal para olmak üzere toplam 1730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi obje ele geçirildi.Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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istanbul, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser

İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi

13:03 22.11.2021
© AAİstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit şüphelinin adresinde yapılan aramada, 774’ü bronz sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ümraniye'de bir adreste tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje olduğu bilgisini alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 774'ü Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 532'si Paleolitik çağa ait olduğu değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50'si kama ve bıçak ile 374'ü Osmanlı dönemlerine ait metal para olmak üzere toplam 1730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi obje ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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