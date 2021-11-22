https://tr.sputniknews.com/20211122/jpmorgandan-cip-krizine-iliskin-aciklama-2022-ortasinda-bitebilir-1051030201.html

JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir

JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir

Otomobil başta olmak üzere tüm teknoloji sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi hakkında konuşan bir JPMorgan analisti, krizin 2022 ortasında... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:24+0300

2021-11-22T14:24+0300

2021-11-22T14:27+0300

çip

kriz

jp morgan

ekonomi

bilgisayar

otomobil

kıtlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051030617_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_35b223b8f35ee1dcc457a4dffa007202.jpg

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, küresel çip kıtlığının 2022’ye kadar sürmesi beklediğini belirtti. Hariharan, durumun gelecek yıl ortasından itibaren iyileşebileceğini söyledi.Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC’ye verdiği demeçte, "2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz" dedi.İlk altı ay kıtlıklar devam edecekSözcü'nün haberine göre; 2022’nin ‘biraz daha zor’ geçeceğini belirten Hariharan, "Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir" dedi.ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.Çip krizi nedir?Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/bmw-cip-krizine-ragmen-3-ceyrekte-gelirini-yuzde-45-artirdi-1050449014.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çip, kriz, jp morgan, bilgisayar, otomobil, kıtlık