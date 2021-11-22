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JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir
JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir
Otomobil başta olmak üzere tüm teknoloji sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi hakkında konuşan bir JPMorgan analisti, krizin 2022 ortasında... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T14:24+0300
2021-11-22T14:27+0300
çip
kriz
jp morgan
ekonomi
bilgisayar
otomobil
kıtlık
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ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, küresel çip kıtlığının 2022’ye kadar sürmesi beklediğini belirtti. Hariharan, durumun gelecek yıl ortasından itibaren iyileşebileceğini söyledi.Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC’ye verdiği demeçte, "2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz" dedi.İlk altı ay kıtlıklar devam edecekSözcü'nün haberine göre; 2022’nin ‘biraz daha zor’ geçeceğini belirten Hariharan, "Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir" dedi.ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.Çip krizi nedir?Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/bmw-cip-krizine-ragmen-3-ceyrekte-gelirini-yuzde-45-artirdi-1050449014.html
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çip, kriz, jp morgan, bilgisayar, otomobil, kıtlık

JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir

14:24 22.11.2021 (güncellendi: 14:27 22.11.2021)
© AP Photo / Seth WenigJPMorgan, logo
JPMorgan, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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Otomobil başta olmak üzere tüm teknoloji sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi hakkında konuşan bir JPMorgan analisti, krizin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi.
ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, küresel çip kıtlığının 2022’ye kadar sürmesi beklediğini belirtti. Hariharan, durumun gelecek yıl ortasından itibaren iyileşebileceğini söyledi.
Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC’ye verdiği demeçte, "2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz" dedi.

İlk altı ay kıtlıklar devam edecek

Sözcü'nün haberine göre; 2022’nin ‘biraz daha zor’ geçeceğini belirten Hariharan, "Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir" dedi.
ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.

Çip krizi nedir?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.
2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.
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