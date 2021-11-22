Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/kadir-inanir-acil-ameliyata-alindi-1051019471.html
Kadir İnanır acil ameliyata alındı
Kadir İnanır acil ameliyata alındı
Muğla’dan beyin damarında pıhtı atması sonucu Denizli’ye sevk edilen Kadir İnanır, klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T09:23+0300
2021-11-22T10:16+0300
türkiye
muğla
kadir inanır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/26/1041332681_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_53caddeff189e42fab748476e471b591.jpg
Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti. Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.'Bütün zorlukları aşacak güçte'Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Usta oyuncunun rutin kontrollerinin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.Jülide Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/26/1041332681_153:0:902:562_1920x0_80_0_0_d67ac393ed517e87b769fe9daf815afb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, kadir inanır

Kadir İnanır acil ameliyata alındı

09:23 22.11.2021 (güncellendi: 10:16 22.11.2021)
© AAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
Abone ol
Muğla’dan beyin damarında pıhtı atması sonucu Denizli’ye sevk edilen Kadir İnanır, klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat oldu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti. Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı.
Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi.
Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

'Bütün zorlukları aşacak güçte'

Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Usta oyuncunun rutin kontrollerinin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.
Jülide Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:18Taliban, TV dizilerini kadınlara kapattı
10:16Rus askerler, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki bölgenin sınırında devriyeye başladı
10:13Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir
10:11Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı
09:55Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
09:51Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti
09:49THY pilotu kazada yaşamını yitirdi
09:31Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor
09:23Kadir İnanır acil ameliyata alındı
09:10Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret
08:45Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada
08:26Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor
08:11Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü
08:10TEÜS Genel Sekreteri Kolivar: Ekmek 3-4 TL aralığında satılmaya başlanacak
07:55Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi
07:47Akşener, helalleşme çağrısını değerlendirdi: İyi niyetli bir adım ama dikkat etmemiz gerekiyor
07:40İstanbul’da 8 ilçede elektrik kesintisi
07:27'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi
07:102002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi pişirdiler
06:54Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti