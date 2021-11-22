https://tr.sputniknews.com/20211122/kadir-inanir-acil-ameliyata-alindi-1051019471.html

Kadir İnanır acil ameliyata alındı

Kadir İnanır acil ameliyata alındı

Muğla’dan beyin damarında pıhtı atması sonucu Denizli’ye sevk edilen Kadir İnanır, klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T09:23+0300

2021-11-22T09:23+0300

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türkiye

muğla

kadir inanır

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti. Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.'Bütün zorlukları aşacak güçte'Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Usta oyuncunun rutin kontrollerinin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.Jülide Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."

türkiye

muğla

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muğla, kadir inanır