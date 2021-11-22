https://tr.sputniknews.com/20211122/kagithanede-yabanci-uyruklu-25-kisi-arasinda-kavga-cikti-1051036808.html

Kağıthane'de yabancı uyruklu 25 kişi arasında kavga çıktı

Kağıthane'de yabancı uyruklu 25 kişi arasında kavga çıktı

İstanbul Kağıthane'de boş bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi arasında kavga çıktı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:43+0300

2021-11-22T16:43+0300

2021-11-22T16:43+0300

yaşam

istanbul

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kağıthane

kavga

yabancı uyruklu

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Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşanan olayda, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya geldi.İddiaya göre, yaklaşık 25 kişinin birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu. Polis ekipleri gelmeden saldırganlar, olay yerinden ayrıldı.

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