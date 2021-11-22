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Karşıdan karşıya 'birdirbir' oynayarak geçtiler
Karşıdan karşıya 'birdirbir' oynayarak geçtiler
Kartal Sahil yolunda 5 kişi, yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T12:52+0300
2021-11-22T12:52+0300
2021-11-22T13:25+0300
trafik
türkiye
kartal
oyun
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İstanbul’da Kartal İskelesi önündeki ışıklara gelen 5 genç, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti.Işıklarda duran otomobil sürücüleri ise gençlerin önlerinden geçmesini bekledi.Gençlerin tehlikeli oyunu trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, koşarak sahil şeridine geçen gençler bir süre sonra gözden kayboldu.
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trafik, kartal, oyun
Karşıdan karşıya 'birdirbir' oynayarak geçtiler 12:52 22.11.2021 (güncellendi: 13:25 22.11.2021)
Kartal Sahil yolunda 5 kişi, yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul’da
Kartal İskelesi önündeki ışıklara gelen 5 genç, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına ' oynayarak geçti. birdirbir'
Işıklarda duran otomobil sürücüleri ise gençlerin önlerinden geçmesini bekledi.
Gençlerin tehlikeli oyunu trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, koşarak sahil şeridine geçen gençler bir süre sonra gözden kayboldu.