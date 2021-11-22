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Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M.’nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T06:54+0300
2021-11-22T06:54+0300
cinsel saldırı
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Olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210718/kizi-saldiriya-ugrayan-baba-isyan-etti-15-yildir-oy-verdigimiz-sayin-cumhurbaskanim-bu-sizin-1044990955.html
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cinsel saldırı, kocaeli

Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti

06:54 22.11.2021
© DHAKocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M.’nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.
Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başını taşla ezdiği 17 yaşındaki A.A.'nın babası Metin Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2021
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