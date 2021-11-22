Koronavirüs aşısını tekrar yaptıran Putin: Kendimi iyi hissediyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov ile bir araya geldiği toplantıda koronavirüse karşı Sputnik Light aşısı ile tekrar aşılandığını söyledi.Rus lider, “Bugün sizin ve meslektaşlarınızın tavsiyesi üzerine kendime bir Sputnik Light aşısı daha yaptırdım. Buna aşı tekrarı denir” diye konuştu.Aşılanma prosedüründen sonra kendisini iyi hissettiğini belirten Putin, ayrıca SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilen sprey formundaki nazal aşıyı uygulama deneyinde gönüllü olmak istediğini de ifade etti.Logunov, Putin’e bunun için rıza kağıdı imzalaması gerektiğini söyledi.Bunun üzerine Rus lider, “Anlaştık, mutlaka imzalayacağım. Hemen bugün bunu yapabiliriz” yanıtını verdi.Enstitünün yönetim kadrosu ile sürekli olarak iletişimde olduğuna dikkat çeken Putin, bugünkü buluşmanın da önemini vurguladı:Putin geçen ilkbaharda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iki bileşenli Sputnik V aşısı yaptırmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı Sputnik Light aşısı ile tekrar aşılandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov ile bir araya geldiği toplantıda koronavirüse karşı Sputnik Light aşısı ile tekrar aşılandığını söyledi.
Rus lider, “Bugün sizin ve meslektaşlarınızın tavsiyesi üzerine kendime bir Sputnik Light aşısı daha yaptırdım. Buna aşı tekrarı denir” diye konuştu.
Aşılanma prosedüründen sonra kendisini iyi hissettiğini belirten Putin, ayrıca SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilen sprey formundaki nazal aşıyı uygulama deneyinde gönüllü olmak istediğini de ifade etti.
Logunov, Putin’e bunun için rıza kağıdı imzalaması gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine Rus lider, “Anlaştık, mutlaka imzalayacağım. Hemen bugün bunu yapabiliriz” yanıtını verdi.
Enstitünün yönetim kadrosu ile sürekli olarak iletişimde olduğuna dikkat çeken Putin, bugünkü buluşmanın da önemini vurguladı:
“İnsanların merak ettiği tüm bu konuları konuşma ve halkımıza, vatandaşlarımıza ülkemizde neler olup bittiğine dair vizyonunuzu, bu aşıya, yeniden aşılamaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu, Sputnik Light’ın ülkemizde ve yurtdışında kullanımının sonuçları hakkında konuşma imkanımız var.”
Putin geçen ilkbaharda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iki bileşenli Sputnik V aşısı yaptırmıştı.