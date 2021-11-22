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https://tr.sputniknews.com/20211122/lavrov-olasi-putin-biden-gorusmesinde-ukrayna-konusu-ele-alinacak-1051034161.html
Lavrov: Olası Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınacak
Lavrov: Olası Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilecek olası görüşmede Ukrayna... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:33+0300
2021-11-22T15:33+0300
abd
rusya
ukrayna
sergey lavrov
lübnan
javelin
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Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Liderler arasındaki bir sonraki görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceği ve başka parametrelere yönelik istişareler şu anda devam ediyor. Kuşkusuz Ukrayna konusu görüşmede ele alınacak” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ile Biden arasında bir görüşme hazırlama çalışmalarının sürdüğünü söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin ile Biden arasında temasların beklendiğini ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını belirtmişti. Ukrayna ile ilgili yeni formatların kurulmasını gerekli görmediklerini belirten Lavrov, halihazırda Normandiya gibi formatların olduğunu hatırlattı. Rus Dışişleri Bakanı, Moskova’nın ABD’nin Ukrayna krizi ile ilgili durumunu biraz olsun daha iyi anlamasını beklediklerini kaydetti. Rus Bakan, “Onlar Kiev’e başka herkesten daha fazla etki edebilir, buna şüphe yok” dedi. 'Ukrayna'nın Javelin sistemlerini kullanması açık bir provokasyon' Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib'le görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Ukrayna ordusunun Donbass'ta ABD yapımı Javelin tanksavar füze komplekslerini kullanmasının açık bir provokasyon olduğunu söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov'un Javelin komplekslerini ilk kez Donbass'taki çatışmalarda kullandıklarını açıklamasını değerlendiren Lavrov, Ukrayna yönetiminin son haftalarda, aylarda bu tür tehlikeli algı akışları gerçekleştirdiğine dikkat çekerek bunun provokasyon amacı taşıdığının altını çizdi. Lavrov, Kiev'in söylemlerinin Donbass'taki çatışmayı sıcak safhaya taşımak istediklerini gösterdiğini vurguladı. 'Yeni Lübnan hükümetinin çabalarını destekliyoruz' Lavrov, Rusya'nın yeni Lübnan hükümetinin ülkede istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını desteklediğini belirterek hükümetin kurulmasının istikrar yolunda atılan önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Lavrov, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan sonra Rusya tarafından çekilen uydu görüntülerini Lübnan'a gönderdiklerini ve olayın soruşturulmasına yardımcı olacaklarını belirtti. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Aun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/ryabkov-putin-biden-gorusmesi-icin-tam-tesekkullu-hazirlik-yapiyoruz-1051007202.html
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https://tr.sputniknews.com/20200806/beyrut-limanindaki-patlama-lubnan-tarihinin-en-buyugu-olarak-kayitlara-gecti---1042601109.html
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abd, rusya, ukrayna, sergey lavrov, lübnan, javelin

Lavrov: Olası Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınacak

15:33 22.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girJoe Biden- Vladimir Putin
Joe Biden- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilecek olası görüşmede Ukrayna konusunun ele alınacağını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Liderler arasındaki bir sonraki görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceği ve başka parametrelere yönelik istişareler şu anda devam ediyor. Kuşkusuz Ukrayna konusu görüşmede ele alınacak” dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin ile Biden arasında bir görüşme hazırlama çalışmalarının sürdüğünü söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin ile Biden arasında temasların beklendiğini ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını belirtmişti.
Ukrayna ile ilgili yeni formatların kurulmasını gerekli görmediklerini belirten Lavrov, halihazırda Normandiya gibi formatların olduğunu hatırlattı. Rus Dışişleri Bakanı, Moskova’nın ABD’nin Ukrayna krizi ile ilgili durumunu biraz olsun daha iyi anlamasını beklediklerini kaydetti. Rus Bakan, “Onlar Kiev’e başka herkesten daha fazla etki edebilir, buna şüphe yok” dedi.
Putin - Biden / Cenevre - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
DÜNYA
Ryabkov: Putin-Biden görüşmesi için tam teşekküllü hazırlık yapıyoruz
Dün, 16:16

'Ukrayna'nın Javelin sistemlerini kullanması açık bir provokasyon'

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib'le görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Ukrayna ordusunun Donbass'ta ABD yapımı Javelin tanksavar füze komplekslerini kullanmasının açık bir provokasyon olduğunu söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov'un Javelin komplekslerini ilk kez Donbass'taki çatışmalarda kullandıklarını açıklamasını değerlendiren Lavrov, Ukrayna yönetiminin son haftalarda, aylarda bu tür tehlikeli algı akışları gerçekleştirdiğine dikkat çekerek bunun provokasyon amacı taşıdığının altını çizdi. Lavrov, Kiev'in söylemlerinin Donbass'taki çatışmayı sıcak safhaya taşımak istediklerini gösterdiğini vurguladı.
FGM-148 Javelin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan’a Javelin tanksavar füzelerin satışına onay
4 Ağustos, 00:22

'Yeni Lübnan hükümetinin çabalarını destekliyoruz'

Lavrov, Rusya'nın yeni Lübnan hükümetinin ülkede istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını desteklediğini belirterek hükümetin kurulmasının istikrar yolunda atılan önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Lavrov, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan sonra Rusya tarafından çekilen uydu görüntülerini Lübnan'a gönderdiklerini ve olayın soruşturulmasına yardımcı olacaklarını belirtti.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Aun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Görsel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2020
MULTİMEDYA
Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
6 Ağustos 2020, 12:49
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