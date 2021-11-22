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https://tr.sputniknews.com/20211122/libyada-kurtarilan-7-turk-vatandasindan-nurettin-calik-ailesine-kavustu-1051014548.html
Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, ailesine kavuştu
Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, ailesine kavuştu
Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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Ankara’dan Adana’ya kara yoluyla gelen Çalık, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ailesiyle buluştu. Bu sırada Çalık ve ailesi duygulu anlar yaşandı.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, ülkeye döndükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Çalık, "Türkiye hiçbir yere değişilmez. Şu bir gerçektir; Türkiye’nin insanları hiçbir yerde tek kalmaz. Her zaman arkasında güçlü bir devlet vardır. Çıkacağımızı hiç düşünmüyorduk ama bir anda oldu. Buraya ilk adımı attığımda titriyordum. İki gün boyunca gözyaşlarım hiç durmadı. Bugün biraz daha iyiyim.” diye konuştu.Nurettin Çalık’ın kardeşi Adem Çalık, da "Annem, babam memlekette dört gözle bizi bekliyor. Yarın inşallah gidip kavuşacağız onlara. Sabah haberi aldığımızdan beri gözyaşlarımızı hiç tutamadık. Bu durum anlatılmaz yaşanır. Ümitsizliğe hiç kapılmadık. Çünkü devletimizden böyle bir şey bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız olsun Hakan Fidan olsun hepsinden Allah razı olsun. Bu günleri bekliyorduk” şeklinde konuştu.Nurettin Çalık’ın yengesi Ayşen Çalık ise "Hiçbir haber alamadık. Hep ümitsizliğe kapıldık. Hep bir umut ışığı bekledik ama hep ümidimiz sonradan kırıldı. Bekledik sürekli bekledik ama hiçbir haber alamadık. Her yere başvuruldu ama hiçbir haber alamadık. Şimdi o kadar mutluyuz ki kelimelere sığdıramıyoruz. Haberi aldığımızdan beri çok ağladık, gözyaşları dinmiyor. Mutluluk gözyaşları bunlar tabi ki inşallah bunları bir daha yaşamayız." ifadelerini kullandı.
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Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, ailesine kavuştu

02:04 22.11.2021 (güncellendi: 02:05 22.11.2021)
© AALibya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Adana'da ailesine kavuştu.
Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Adana'da ailesine kavuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Adana'da ailesine kavuştu.
Ankara’dan Adana’ya kara yoluyla gelen Çalık, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ailesiyle buluştu. Bu sırada Çalık ve ailesi duygulu anlar yaşandı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, ülkeye döndükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Çalık, "Türkiye hiçbir yere değişilmez. Şu bir gerçektir; Türkiye’nin insanları hiçbir yerde tek kalmaz. Her zaman arkasında güçlü bir devlet vardır. Çıkacağımızı hiç düşünmüyorduk ama bir anda oldu. Buraya ilk adımı attığımda titriyordum. İki gün boyunca gözyaşlarım hiç durmadı. Bugün biraz daha iyiyim.” diye konuştu.
Nurettin Çalık’ın kardeşi Adem Çalık, da "Annem, babam memlekette dört gözle bizi bekliyor. Yarın inşallah gidip kavuşacağız onlara. Sabah haberi aldığımızdan beri gözyaşlarımızı hiç tutamadık. Bu durum anlatılmaz yaşanır. Ümitsizliğe hiç kapılmadık. Çünkü devletimizden böyle bir şey bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız olsun Hakan Fidan olsun hepsinden Allah razı olsun. Bu günleri bekliyorduk” şeklinde konuştu.
Nurettin Çalık’ın yengesi Ayşen Çalık ise "Hiçbir haber alamadık. Hep ümitsizliğe kapıldık. Hep bir umut ışığı bekledik ama hep ümidimiz sonradan kırıldı. Bekledik sürekli bekledik ama hiçbir haber alamadık. Her yere başvuruldu ama hiçbir haber alamadık. Şimdi o kadar mutluyuz ki kelimelere sığdıramıyoruz. Haberi aldığımızdan beri çok ağladık, gözyaşları dinmiyor. Mutluluk gözyaşları bunlar tabi ki inşallah bunları bir daha yaşamayız." ifadelerini kullandı.
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