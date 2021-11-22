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https://tr.sputniknews.com/20211122/mali-suclarla-mucadele-raporu-yayimlandi-sahte-parada-istanbul-tefecilikte-ankara-ilk-sirada-1051019028.html
Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada
Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, 2020’de mali suç sayısı yüzde 12 azaldı. Rapora göre, en çok sahte para ele geçirilen il İstanbul olurken, tefecilik... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T08:45+0300
2021-11-22T08:45+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
sahte para
tefecilik operasyonu
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın 2020 raporu yayımlandı. Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, raporun sunumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 41 operasyonla 30 adet ulusal çapta organize suç örgütünün çökertildiğini, terör örgütü PKK başta olmak üzere birçok suç örgütünün finansal açıdan zayıfladığını belirtti. Raporda şu bilgiler yer aldı:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), sahte para, tefecilik operasyonu

Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada

08:45 22.11.2021
© İHABastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü
Bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, 2020’de mali suç sayısı yüzde 12 azaldı. Rapora göre, en çok sahte para ele geçirilen il İstanbul olurken, tefecilik suçunda ise Ankara ilk sırada yer aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın 2020 raporu yayımlandı. Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, raporun sunumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 41 operasyonla 30 adet ulusal çapta organize suç örgütünün çökertildiğini, terör örgütü PKK başta olmak üzere birçok suç örgütünün finansal açıdan zayıfladığını belirtti.
Raporda şu bilgiler yer aldı:
Mali Suçlarla Mücadele kapsamında 2020'de 17 bin 609 şüpheliye işlem yapıldı, bin 65 şüpheli tutuklandı. 2019'da göre olay sayılarında yüzde 12, şüpheli sayılarında yüzde 21, tutuklu sayılarında yüzde 10 düşüş yaşandı. 357 operasyonda 3 bin 425 şüpheliye işlem yapıldı, 734 şüpheli tutuklandı. 2019'a göre operasyon olay sayılarında yüzde 24, şüpheli sayılarında yüzde 34 ve tutuklu sayılarında yüzde 5 artış yaşandı.
Ayrıca, 2020'de 2019'a göre planlı tefecilik operasyonlarında yüzde 44, planlı parada sahtecilik operasyonlarında yüzde 61 ve planlı kamu kurumu dolandırıcılığı operasyonlarında yüzde 59 artış sağlandı. 2020'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yurt genelinde 3 milyon 945 bin 225 paket kaçak sigara, 76 bin 136 kaçak cep telefonu, 12 milyon 765 bin 349 litre kaçak akaryakıt, 132 bin 371 tarihi eser, 42 bin 80 muhtelif gıda ile 6 milyon 931 bin 677 kaçak ilaç ele geçirildi. 2 bin 676 organize suç örgütleri şüphelisi, bin 880 silah mühimmat kaçakçılığı şüphelisi yakalanırken 2 bin 919 silah ve 145 bin 463 fişek ele geçirildi.
Mali suçlarla mücadelede, 1 milyon 733 bin 935 dolar, 129 milyon 648 bin Türk lirası, 60 bin 90 euro sahte para ele geçirildi. Ayrıca, tefecilik suçundan 2 bin 814 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 bin 474 şüpheli, belgede sahtecilik suçundan 5 bin 53 şüpheli ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan 936 şüpheli yakalandı. Sahtecilik suçlarıyla mücadelede, 41'i planlı 3 bin 705 operasyon yapıldı.
7 bin 587 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Parada sahtecilik suçuna yönelik 805 operasyon yapıldı. 2020'de yakalanan sahte paraların yüzde 98'ini ABD doları, yüzde 2'sini ise TL, euro ve diğerleri oluşturdu. En çok 50 euroların sahteleri yakalandı. En çok sahte para ele geçirilen iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Kocaeli, Denizli, Mardin, Hatay, Ankara, Samsun, Van, Antalya ve Gaziantep izledi.
Tefecilik suçuna yönelik 166'sı planlı, bin 156 operasyon gerçekleştirilirdi. Bu suça yönelik en çok olay sırasıyla Ankara, Adana, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir, Adıyaman, Konya, Mersin ve Bursa'da oldu.
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