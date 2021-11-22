https://tr.sputniknews.com/20211122/mansur-yavas-saat-1900dan-sonra-ankara-ego-otobuslerine-binen-kadinlar-istedigi-yerde-inebilecek-1051040280.html

Mansur Yavaş: Saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınlar istediği yerde inebilecek

Mansur Yavaş: Saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınlar istediği yerde inebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini açıkladı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T18:13+0300

2021-11-22T18:13+0300

2021-11-22T18:19+0300

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mansur yavaş

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otobüs

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 'Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz' başlıklı bir paylaşım yaptı.Yavaş, paylaşımında saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini bildirdi.Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."

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mansur yavaş, kadın, otobüs, twitter