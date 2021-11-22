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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211122/mansur-yavas-saat-1900dan-sonra-ankara-ego-otobuslerine-binen-kadinlar-istedigi-yerde-inebilecek-1051040280.html
Mansur Yavaş: Saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınlar istediği yerde inebilecek
Mansur Yavaş: Saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınlar istediği yerde inebilecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini açıkladı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:13+0300
2021-11-22T18:13+0300
2021-11-22T18:19+0300
politika
mansur yavaş
kadın
otobüs
twitter
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 'Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz' başlıklı bir paylaşım yaptı.Yavaş, paylaşımında saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini bildirdi.Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."
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mansur yavaş, kadın, otobüs, twitter
Mansur Yavaş: Saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınlar istediği yerde inebilecek 18:13 22.11.2021 (güncellendi: 18:19 22.11.2021)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, Twitter hesabından 'Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz' başlıklı bir paylaşım yaptı. Yavaş,
paylaşımında saat 19:00'dan sonra
Ankara EGO otobüslerine
binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini bildirdi.
Mansur Yavaş
açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."