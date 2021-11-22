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https://tr.sputniknews.com/20211122/markette-sarkuteri-reyonuna-giren-kedi-kavurma-yedi-1051026972.html
Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi
Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi
Süpermarkete giren kedi, et reyonuna yöneldi ve kavurma yedi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:12+0300
2021-11-22T13:23+0300
yaşam
kedi
sokak hayvanları
kırmızı et
et
market
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İstanbul'da, markete girdiği fark edilmeyen kedi, et reyonuna çıktı ve ardından etleri yemeye başladı.Kedinin eti yediği esnada, bir müşteri de bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20180426/kedi-yasam-kasap-ikram-video-telif-1033191158.html
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kedi, sokak hayvanları, kırmızı et, et, market

Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi

13:12 22.11.2021 (güncellendi: 13:23 22.11.2021)
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - GÜLŞAH KAHVECİReyona giren kedi kavurmayı yedi
Reyona giren kedi kavurmayı yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - GÜLŞAH KAHVECİ
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Süpermarkete giren kedi, et reyonuna yöneldi ve kavurma yedi.
İstanbul'da, markete girdiği fark edilmeyen kedi, et reyonuna çıktı ve ardından etleri yemeye başladı.
Kedinin eti yediği esnada, bir müşteri de bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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