Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211122/markette-sarkuteri-reyonuna-giren-kedi-kavurma-yedi-1051026972.html
Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi
Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi
Süpermarkete giren kedi, et reyonuna yöneldi ve kavurma yedi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:12+0300
2021-11-22T13:12+0300
2021-11-22T13:23+0300
yaşam
kedi
sokak hayvanları
kırmızı et
et
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051026756_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_c37f7d542b940caaa74fa51f1e873cb8.jpg
İstanbul'da, markete girdiği fark edilmeyen kedi, et reyonuna çıktı ve ardından etleri yemeye başladı.Kedinin eti yediği esnada, bir müşteri de bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20180426/kedi-yasam-kasap-ikram-video-telif-1033191158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051026756_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_5362ef61523f5b68ed62c6068d3b4b8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kedi, sokak hayvanları, kırmızı et, et, market
Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi
13:12 22.11.2021 (güncellendi: 13:23 22.11.2021)
Süpermarkete giren kedi, et reyonuna yöneldi ve kavurma yedi.
İstanbul'da, markete girdiği fark edilmeyen kedi, et reyonuna çıktı ve ardından etleri yemeye başladı.
Kedinin eti yediği esnada, bir müşteri de bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.