https://tr.sputniknews.com/20211122/mavi-siyah-elbise-tartismasinin-sapka-versiyonu-geldi-yesil-mi-yoksa-kahve-mi--1051037136.html

Mavi-siyah elbise tartışmasının şapka versiyonu geldi: Yeşil mi yoksa kahverengi mi?

Mavi-siyah elbise tartışmasının şapka versiyonu geldi: Yeşil mi yoksa kahverengi mi?

Birkaç yıl önce, internete yüklenen bir elbise fotoğrafı, rengi yüzünden çok konuşulmuş ve sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölmüştü. Renk tartışmasına... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:49+0300

2021-11-22T16:49+0300

2021-11-22T17:42+0300

yaşam

tartışma

şapka

tiktok

renk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051036910_0:274:430:516_1920x0_80_0_0_d1658b7b92cdefa763b4573e4381080e.png

İnternette paylaşılan fotoğraf konusunda şaşırtıcı olan şey, bir grup insanın fotoğrafa bakar bakmaz 'altın rengi-beyaz' görürken, diğer grubun ise 'mavi-siyah' renk görmesiydi.Benzer tartışma, bir TikTok kullancısının mağazadan aldığı şapkasının videosunu paylaşmasıyla birlikte yeniden başladı. Otelia Carmen kullanıcı adıyla paylaştığı videoda genç kadın, mağazadan yeşil bir şapka aldığını ancak eve geldiğinde şapkanın kahverengi olduğunu görünce şaşırdığını dile getirdi. Videonun altına yorum yazanlardan biri şapkanın dışarda göründüğünü sordu ve TikTok kullanıcısı bir video yayınlayarak yanıt verdi. İçerde yapay ışık altındayken 'kahverengi' olan şapka, güneş ışığı altında da kahverengiydi. Yanıttan memnun kalmayan izleyiciler, bir başka video daha istedi. Evin içerisinde dolaşarak video çeken Carmen'in şapkasının burada renginin değiştiği görüldü. Şapka kahverengiden yeşile döndü. Yayınlanan ilk video, 3.9 milyon görüntüleme, 660 bin beğeni ve 3.700'den fazla yorum aldı.Tiktok kullanıcıları, yazdıkları yorumlarda yeni bir elbise tartışmasının başladığını dile getirdi. Peki sizce bu şapka hangi renk?

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tartışma, şapka, tiktok, renk, опросы