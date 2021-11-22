Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti.AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan Müslüme'nin cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi.
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti.
AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.