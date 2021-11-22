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https://tr.sputniknews.com/20211122/mersinde-3-yasindaki-muslumenin-olumuyle-ilgili-aile-uyelerinden-8i-adliyeye-sevk-edildi-1051038786.html
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:39+0300
2021-11-22T17:46+0300
türkiye
müslüme yağal
adliye
aile
çocuk cinayeti
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Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti.AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan Müslüme'nin cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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müslüme yağal, adliye, aile, çocuk cinayeti

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi

17:39 22.11.2021 (güncellendi: 17:46 22.11.2021)
© AAMüslüme Yağal
Müslüme Yağal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi.
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti.
AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.
Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan Müslüme'nin cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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