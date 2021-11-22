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https://tr.sputniknews.com/20211122/metin-akpinar-basin-sorusturmasina-gidiyorduk-yolda-karar-degisti-terore-gittik-1051048206.html
Metin Akpınar: Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti, teröre gittik
Metin Akpınar: Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti, teröre gittik
Haber Global'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar, programda 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T22:23+0300
2021-11-22T22:29+0300
türkiye
cumhurbaşkanına hakaret
dava
metin akpınar
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Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının konuğu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar oldu.Adliyede tost yerken çekilen fotoğrafı hakkındaki düşüncelerini soran Candaş Tolga Işık'a Akpınar, şu yanıtı verdi:"81'inci yaş günümde mumları üflerken, topluma laik demokratik sosyal hukuk devletiyle yönetilmelerini diledim. Bence bu dileğim olacak gibi duruyor. Olmalı yani. Ama ben hep kamu yararını gözettim, hayatım boyunca" diyen Akpınar'ın programdaki açıklamalarından bazı satır başları şöyle:"Ne yazık siyasi otorite de hukuk da düşünce özgürlüğüne sıcak bakmıyor. Bakamıyor, barışamadılar yıllardır. 36'da Nazım Hikmet'i bir şiirinden 4 mısradan içeri aldılar.""Ben rafine bulmuyorum. Biraz seviyesiz buluyorum. Maalesef. Eski çizerleri de özlüyorum. Mizah yazısı yazılmaz hale geldi."
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cumhurbaşkanına hakaret, dava, metin akpınar

Metin Akpınar: Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti, teröre gittik

22:23 22.11.2021 (güncellendi: 22:29 22.11.2021)
© Fotoğraf : TwitterMetin Akpınar - Müjdat Gezen
Metin Akpınar - Müjdat Gezen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Haber Global'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar, programda 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret davası' sürecinde yaşadıklarını anlattı. Akpınar yaptığı açıklamada, "Basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti teröre gittik" dedi.
Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının konuğu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar oldu.
Adliyede tost yerken çekilen fotoğrafı hakkındaki düşüncelerini soran Candaş Tolga Işık'a Akpınar, şu yanıtı verdi:

"Barış Yarkadaş çekti o fotoğrafı. Şak döndüm. Ben 10 tane ilaç alan adamım. Oraya paldır küldür geldim. Evden ekipler geldi aldı. Bir de bir şeyler yiyip aldığım ilaçlar vardı. Avukatım söyledi. Orada meğerse tost böyleymiş. Orada yalnız bu dramı yaşayan ben değilim. Çok üzücü bir fotoğraf. Beni çağırsalar gitmez miydim. Sabah 9'da geldi ekip. Eşim daha uyuyordu, polis geldi götürecekler dedim. Avukatımı aradım, avukatımın söylediklerini söyledim. Giyindim gittim, zarif davrandılar bana. Ama şurada bir sıkıntı çektim. Basın suçları soruşturmasına gidiyorduk, yolda değişti bu. Ekibe telefon geldi. Oraya gitmeyin teröre gidin diye. Hatta Müjdat'a dedim ki galiba 15 sene yiyeceğiz. Onun dışında başka bir sıkıntı olmadı."

"81'inci yaş günümde mumları üflerken, topluma laik demokratik sosyal hukuk devletiyle yönetilmelerini diledim. Bence bu dileğim olacak gibi duruyor. Olmalı yani. Ama ben hep kamu yararını gözettim, hayatım boyunca" diyen Akpınar'ın programdaki açıklamalarından bazı satır başları şöyle:
"Ne yazık siyasi otorite de hukuk da düşünce özgürlüğüne sıcak bakmıyor. Bakamıyor, barışamadılar yıllardır. 36'da Nazım Hikmet'i bir şiirinden 4 mısradan içeri aldılar."
"Ben rafine bulmuyorum. Biraz seviyesiz buluyorum. Maalesef. Eski çizerleri de özlüyorum. Mizah yazısı yazılmaz hale geldi."

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