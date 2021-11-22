NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt

“Şimdi de NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg'in bu tür eylemleri ne derece şeffaf, öngörülebilir olarak gördüğünü bilmek isterim. Eğer ona göre her şey yolundaysa, onu sürekli endişelendiren Rusya'nın iç manevraları konusunda ne gibi itirazları olabilir ki?”