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NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt
NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’yı ‘saldırgan tutum’ sergilemekle suçlayan NATO’nun Estonya’da askeri tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-22T00:06+0300
dünya
rusya
nato
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla Rusya’yı ‘saldırgan tutum’ sergilemekle suçlayan NATO’nun Estonya’da askeri tatbikat düzenlediğini ifade etti.ABD’nin Estonya Büyükelçiliği’nin Estonya Savunma Kuvvetleri ve ABD Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerinin ortak tatbikatını duyurduğuna dikkat çeken Zaharova, “Bu ülke (Estonya) Pentagon'un savaş oyunlarında NATO’nun sınırlarımızdaki tutunma noktasından başka bir şey değil. Silahlı kuvvetlerin etkileşimini ve ‘birleşmesini’ geliştirmeye yönelik bu etkinliklerin başka bir amacı olamaz” ifadelerini kullandı.Bu tür tatbikatları yapmanın ‘NATO’nun Rusya yakınlarında yapay bir şekilde gerilim yaratma niyetini teyit ettiğini’ vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211121/kremlin-ukrayna-nato-tatbikatlarinin-kisvesi-altinda-kendi-sorununa-askeri-cozum-ariyor-1051008566.html
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rusya, nato, mariya zaharova

NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt

00:02 22.11.2021 (güncellendi: 00:06 22.11.2021)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’yı ‘saldırgan tutum’ sergilemekle suçlayan NATO’nun Estonya’da askeri tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla Rusya’yı ‘saldırgan tutum’ sergilemekle suçlayan NATO’nun Estonya’da askeri tatbikat düzenlediğini ifade etti.
ABD’nin Estonya Büyükelçiliği’nin Estonya Savunma Kuvvetleri ve ABD Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerinin ortak tatbikatını duyurduğuna dikkat çeken Zaharova, “Bu ülke (Estonya) Pentagon'un savaş oyunlarında NATO’nun sınırlarımızdaki tutunma noktasından başka bir şey değil. Silahlı kuvvetlerin etkileşimini ve ‘birleşmesini’ geliştirmeye yönelik bu etkinliklerin başka bir amacı olamaz” ifadelerini kullandı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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Bu tür tatbikatları yapmanın ‘NATO’nun Rusya yakınlarında yapay bir şekilde gerilim yaratma niyetini teyit ettiğini’ vurgulayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi de NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg'in bu tür eylemleri ne derece şeffaf, öngörülebilir olarak gördüğünü bilmek isterim. Eğer ona göre her şey yolundaysa, onu sürekli endişelendiren Rusya'nın iç manevraları konusunda ne gibi itirazları olabilir ki?”
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