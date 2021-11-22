https://tr.sputniknews.com/20211122/nbade-lebron-james-ile-isaiah-stewart-birbirine-girdi-1051022980.html

NBA'de LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girdi

NBA'de LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girdi

NBA’de dün gece Los Angeles Lakers ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi. Lakers’ın 121-116 kazandığı oyunda Lakers’ın efsane oyuncusu James ile Detroit... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T11:31+0300

2021-11-22T11:31+0300

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spor

nba

lebron james

detroit

los angeles lakers

isaiah stewart

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürüldü. Stewart, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi. James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle 1318 maçlık normal sezon kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atıldı.

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nba, lebron james, detroit, los angeles lakers, isaiah stewart