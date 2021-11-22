NBA'de LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürüldü. Stewart, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi. James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle 1318 maçlık normal sezon kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atıldı.
NBA’de dün gece Los Angeles Lakers ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi. Lakers’ın 121-116 kazandığı oyunda Lakers’ın efsane oyuncusu James ile Detroit Pistons oyuncusu Stewart arasında kavga çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı.
3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü.
Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürüldü.
Stewart, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi.
James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle 1318 maçlık normal sezon kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atıldı.