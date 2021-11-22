Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211122/netflixin-yerli-dizileri-ekonomiye-582-milyon-tl-katki-sagladi-1051020814.html
Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı
Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı
Netflix, 2018'den bu yana yayına giren 10'dan fazla Türk yapımında 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam sağladı. Ayrıca platform yerli dizileri ekonomiye de 582... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T10:11+0300
2021-11-22T10:15+0300
yaşam
netflix
dizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323344_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_499323194b8768466efe6ed34347f484.jpg
Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'nın haberine göre, Netflix, 'Hakan: Muhafız’ın lansmanından bu yana tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile ölçtü. Buna göre, Netflix’te 2018’den bu yana yayına giren 10’dan fazla Türk yapımı yerli dizileri ekonomiye 583 milyon TL katkı sağladı ve 3 bin 300’den fazla kişiye istihdam yarattı. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk yapımına yatırım yapacağını açıklayan şirket, 10 yapımın daha yolda olduğunu söyledi.'Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz'Türkiye'nin küresel ticaretine ve kültürel tanıtımına katkıda bulunma potansiyelini önemsediklerini söyleyen Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, içerik yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Netflix’in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceğini söyleyen Mavili, “Hem sayı hem de içerik çeşitliliği artacak” dedi. Türk içeriklerini dünyanın zirvesine taşıyacağına inandıklarını belirten Mavili, “Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çalışmalarımız hızlanacak. Bu ülkenin yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323344_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5be530a424538386ad76da7665c05e64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, dizi

Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı

10:11 22.11.2021 (güncellendi: 10:15 22.11.2021)
© REUTERS / Mike BlakeNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Mike Blake
Abone ol
Netflix, 2018'den bu yana yayına giren 10'dan fazla Türk yapımında 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam sağladı. Ayrıca platform yerli dizileri ekonomiye de 582 milyon TL katkı sağladı.
Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'nın haberine göre, Netflix, 'Hakan: Muhafız’ın lansmanından bu yana tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile ölçtü. Buna göre, Netflix’te 2018’den bu yana yayına giren 10’dan fazla Türk yapımı yerli dizileri ekonomiye 583 milyon TL katkı sağladı ve 3 bin 300’den fazla kişiye istihdam yarattı.
Önümüzdeki dönemde daha çok Türk yapımına yatırım yapacağını açıklayan şirket, 10 yapımın daha yolda olduğunu söyledi.

'Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz'

Türkiye'nin küresel ticaretine ve kültürel tanıtımına katkıda bulunma potansiyelini önemsediklerini söyleyen Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, içerik yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Netflix’in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceğini söyleyen Mavili, “Hem sayı hem de içerik çeşitliliği artacak” dedi.
Türk içeriklerini dünyanın zirvesine taşıyacağına inandıklarını belirten Mavili, “Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çalışmalarımız hızlanacak. Bu ülkenin yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:18Taliban, TV dizilerini kadınlara kapattı
10:16Rus askerler, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki bölgenin sınırında devriyeye başladı
10:13Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir
10:11Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı
09:55Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
09:51Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti
09:49THY pilotu kazada yaşamını yitirdi
09:31Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmama stratejisi izliyor
09:23Kadir İnanır acil ameliyata alındı
09:10Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret
08:45Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada
08:26Prof. Müftüoğlu: Son bilimsel verilere bakılırsa Favipiravir’i boşuna yuttuğumuz anlaşılıyor
08:11Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü
08:10TEÜS Genel Sekreteri Kolivar: Ekmek 3-4 TL aralığında satılmaya başlanacak
07:55Gözyaşlarıyla karşılanmıştı: Muharrem öğretmen kansere yenildi
07:47Akşener, helalleşme çağrısını değerlendirdi: İyi niyetli bir adım ama dikkat etmemiz gerekiyor
07:40İstanbul’da 8 ilçede elektrik kesintisi
07:27'Gerçek enflasyon yüzde 40' diyen Nagehan Alçı, maaşına zam istedi
07:102002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi pişirdiler
06:54Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın yaşam mücadelesini kaybetti