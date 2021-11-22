https://tr.sputniknews.com/20211122/netflixin-yerli-dizileri-ekonomiye-582-milyon-tl-katki-sagladi-1051020814.html

Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı

Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı

Netflix, 2018'den bu yana yayına giren 10'dan fazla Türk yapımında 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam sağladı. Ayrıca platform yerli dizileri ekonomiye de 582... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

netflix

dizi

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Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'nın haberine göre, Netflix, 'Hakan: Muhafız’ın lansmanından bu yana tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile ölçtü. Buna göre, Netflix’te 2018’den bu yana yayına giren 10’dan fazla Türk yapımı yerli dizileri ekonomiye 583 milyon TL katkı sağladı ve 3 bin 300’den fazla kişiye istihdam yarattı. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk yapımına yatırım yapacağını açıklayan şirket, 10 yapımın daha yolda olduğunu söyledi.'Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz'Türkiye'nin küresel ticaretine ve kültürel tanıtımına katkıda bulunma potansiyelini önemsediklerini söyleyen Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, içerik yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Netflix’in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceğini söyleyen Mavili, “Hem sayı hem de içerik çeşitliliği artacak” dedi. Türk içeriklerini dünyanın zirvesine taşıyacağına inandıklarını belirten Mavili, “Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çalışmalarımız hızlanacak. Bu ülkenin yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz” diye konuştu.

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netflix, dizi