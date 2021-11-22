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Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti
Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti
Nevşehir'de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı, sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden firar etti. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T20:22+0300
2021-11-22T20:22+0300
2021-11-22T20:22+0300
türkiye
nevşehir
gözaltı
hırsızlık
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Alınan bilgiye göre, polis, hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen A.A'yı (43) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı, raporunun çıkması beklenirken polislerin elinden kaçtı.Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
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nevşehir, gözaltı, hırsızlık
Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti
Nevşehir'de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı, sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden firar etti.
Alınan bilgiye göre, polis, hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen A.A'yı (43) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı, raporunun çıkması beklenirken polislerin elinden kaçtı.
Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.