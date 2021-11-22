https://tr.sputniknews.com/20211122/ocak-ekim-doneminde-turkiyeyi-ziyaret-eden-yabanci-sayisi-gecen-yila-gore-yuzde-88-artti-1051031237.html

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 88 arttı

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 88 arttı

2021 yılı Ekim ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99.25 oranında bir artış göstererek 3 milyon 471 bin 540 oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:38+0300

2021-11-22T14:38+0300

2021-11-22T14:41+0300

türkiye

turizm

turist

kültür ve turizm bakanlığı

tatil

rus turist

alman turist

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elde ettiği geçici verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99.25 oranında bir artış göstererek 3 milyon 471 bin 540 oldu. Ekim ayında ülkemize gelen 3 milyon 471 bin 540 yabancı ziyaretçinin yüzde 0.29’u günübirlikçi oldu.2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.98 artış göstererek 21 milyon 55 bin 764 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.36’sı günübirlikçi oldu.Ekim ayında en çok ziyareti yüzde 26.1 payla Rus vatandaşları yaparken Alman vatandaşlarının payı yüzde 13.7 oldu.Yılın ilk 10 ayında 21.1 milyon yabancı Türkiye'ye giriş yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/bakan-ersoy-dunyanin-dalis-turizmine-turkiyenin-de-adini-yazdiracagiz-1050875418.html

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turizm, turist, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, rus turist, alman turist, mehmet nuri ersoy