Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/ogrenci-servisi-ile-polis-araci-carpisti-9-yarali-1051039211.html
Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:48+0300
2021-11-22T17:50+0300
türkiye
polis
afyonkarahisar
öğrenci
servis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039159_200:0:1800:900_1920x0_80_0_0_5b771fb8e4dc8c515c49022da311c292.jpg
Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/olumlu-kaza-sonrasi-mahalleli-lastik-yakip-yolu-trafige-kapatti-1051017252.html
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039159_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_478973e49fcd4660078980bd65532193.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, afyonkarahisar, öğrenci, servis

Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı

17:48 22.11.2021 (güncellendi: 17:50 22.11.2021)
© İHA / MEVLÜT TINASAfyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA / MEVLÜT TINAS
Abone ol
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.
Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.
Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
TÜRKİYE
Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı
06:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:54ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı
17:52Almanya'da korona önlemleri cezaları arttırıldı
17:48Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
17:41CHP'li İlgezdi: AKM'de 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı
17:39Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile üyelerinden 8'i adliyeye sevk edildi
17:33Güney Kıbrıs NAVTEX ilan etti
17:24Otobüs şoförleri tarafından darp edildi: ‘Arabadan inince arkadan kafama yumruk attılar’
17:24Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı
17:23Rus Dışişleri: Batı, gerektiğinde suçlu göstermek amacıyla Rusya'yı sınırındaki krizin içine çekiyor
17:02Çin'e koronavirüs davası açan avukat Akkurt, Kovid 19'dan hayatını kaybetti
17:00NATO’nun siber güvenlik tehditleri açıklandı
16:59Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
16:49Mavi-siyah elbise tartışmasının şapka versiyonu geldi: Yeşil mi yoksa kahverengi mi?
16:43Kağıthane'de yabancı uyruklu 25 kişi arasında kavga çıktı
16:36Otogaza zam geldi
16:34Muğla'da yanan kızılçam ormanlarının dipleri yeşeriyor
16:29Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı
16:28Konuşmasında zor anlayan yaşayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın yardımına 'Peppa Pig yetişti'
16:16Moda Sahnesi dahil 8 tiyatro 'Türk örf ve adetlerine uymuyor' gerekçesiyle destek alamıyor
16:15Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı