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Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:48+0300
2021-11-22T17:48+0300
2021-11-22T17:50+0300
türkiye
polis
afyonkarahisar
öğrenci
servis
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Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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polis, afyonkarahisar, öğrenci, servis
Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı 17:48 22.11.2021 (güncellendi: 17:50 22.11.2021)
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.
Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.
Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.