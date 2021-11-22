https://tr.sputniknews.com/20211122/otobus-soforleri-tarafindan-darp-edildi-arabadan-inince-arkadan-kafama-yumruk-attilar-1051038220.html

Otobüs şoförleri tarafından darp edildi: ‘Arabadan inince arkadan kafama yumruk attılar’

Otobüs şoförleri tarafından darp edildi: ‘Arabadan inince arkadan kafama yumruk attılar’

Kocaeli’nde bir yolcu, bir önceki otobüsün kendisini almayan şoförüne daha sonra bindiği otobüste hakaret etti. Hakareti duyan otobüs şoförü, “Sen ne biçim... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T17:24+0300

2021-11-22T17:24+0300

2021-11-22T17:24+0300

yaşam

türkiye

kocaeli

kavga

hakaret

şoför

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Kocaeli Gebze’de gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Gebze’den bir özel halk otobüsüne binen Şenol Bayraktar, otobüs şoförüne bir önceki otobüsün kendisini almadığını söyleyerek ‘şerefsiz’ kelimesiyle hakaret etti.Bunun üzerine otobüs şoförü, Bayraktar’ın hakaret ettiği şoförün babası olduğunu belirtip, yolcuyu küfür ve hakaret ederek otobüsten indirdi. Daha sonra başka bir otobüse binen Bayraktar, indiği durakta otobüs şoförleri tarafından darp edildi. Diğer yolcuların ayırmasının ardından saldırgan şoförler otobüslerine binerek olay yerinden ayrıldı.‘Yolcular gelip ayırdı bizi, şoförler de otobüslerine binerek gitti’Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Şenol Bayraktar, “Evden 18.45’te çıktım. 5 dakika sonra köprünün oradaki köprüye geldim. Gebze-İzmit otobüsü geliyordu, el kaldırdım durmadı. 5 dakika sonra ikinci araç geldi ona bindim. ‘Kardeşim neden geç geliyorsunuz? İşe gidiyoruz geç kalıyoruz’ dedim. ‘Demin bir tane araç geçti, şerefsiz durmadı’ dedim. Ben öyle deyince şoför, ‘Sen ne biçim konuşuyorsun benim babamla’ dedi. Ben de özür diledim. Bana küfür ve hakaret etti, otobüsten indirdi. Sonra arkasından başka bir otobüs geldi. Ona bindim. Bindikten sonra şoför telefon trafiği yaşadı. Ben anlamadım önce, yolcuları da alıyordu. Kart basarken Dilovası’na gideceğimi söyledim. Dilovası’nın neresine gideceğimi sordu. Ben de gümrüğün orada ineceğimi söyledim. İneceğim yere geldiğim zaman 2 kişi kapıya doğru hareket etti. Ben onları yolcu zannettim. Arabadan inince arkadan kafama yumruk attılar. Daha sonra şoför geldi, o da vurmaya başladı. Daha sonra köprünün orada beni otobüsten indiren şoför de gelip o da arkadan vurmaya başladı. Yolcular gelip ayırdı bizi. Şoförler de otobüslerine binerek gittiler. Ben doğrudan işyerine geçtim. İşyeri beni Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tomografi çekildi, daha sonra emniyete giderek ifade verdim” dedi.‘Agresif bir insanın şoförlük yapması tehlikeli, maddi ve manevi tazminat davası açacağım’Bu şahısların bu işi yapmalarını ve belgelerinin ellerinden alınmasını istediğini söyleyen Bayraktar, “Çünkü agresif bir insanın şoförlük yapması tehlikeli. Yarın bir kadına veya bir başkasına da aynı şiddeti uygulayabilir bu kişiler. Sonuna kadar şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” diye konuştu.

kocaeli

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türkiye, kocaeli, kavga, hakaret, şoför