https://tr.sputniknews.com/20211122/ozhaseki-turkmen-cocuguyum-sunniyim-ustelik-ama-siz-kurt-kardeslerime-hizmet-ediyorum-1051040650.html

Özhaseki: Türkmen çocuğuyum, Sünni'yim üstelik ama siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum

Özhaseki: Türkmen çocuğuyum, Sünni'yim üstelik ama siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, " Şırnak ziyareti sırasında kendisine "Senin Şırnak'ta ne işin var, Kayserilisin" diye mesajlar atıldığını... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T18:26+0300

2021-11-22T18:26+0300

2021-11-22T18:26+0300

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kürt

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türkmen

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Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali"ne katılan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından bir süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anımsattı."Sonra takdir ettiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu'yu işaret ettiler" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:'Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırızÖzhaseki, "Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.Gece gündüz demeden çalışacaklarını ve kötülere karşı dimdik ayakta duracaklarını ifade eden Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz" dedi.Mehmet Özhaseki, bugün ABD'den AB'ye, Fransa'dan Almanya'ya kadar herkesin "Gitsin de ne olursa olsun" dediği tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktararak, şunları söyledi:Konuşmasının ardından Özhaseki'ye Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından plaket takdim edildi.Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211121/ozhaseki-allahin-izniyle-onumuzde-ne-kadar-sorun-varsa-asariz-biz-1051008761.html

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