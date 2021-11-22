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Polonya-Belarus sınırındaki tel örgü nasıl olacak?
Polonya-Belarus sınırındaki tel örgü nasıl olacak?
Polonya, Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmak için 2022'nin ortasına kadar sınıra yeni duvar inşa etmeyi planlıyor. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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multimedya
infografik
polonya
duvar
tel örgü
polonya-belarus göçmen krizi
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Polonya'ya yaklaşık 350 milyon Euro'ya mal olacak duvar, hareket sensörleriyle ve gözetleme sistemleriyle donatılacak. Şu an itibariyle Polonya-Belarus sınırında geçici tel örgü yer alıyor.İnşa edilecek yeni duvar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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infografik, polonya, duvar, tel örgü, polonya-belarus göçmen krizi, инфографика

Polonya-Belarus sınırındaki tel örgü nasıl olacak?

17:54 22.11.2021 (güncellendi: 01:48 23.11.2021)
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Polonya, Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmak için 2022'nin ortasına kadar sınıra yeni duvar inşa etmeyi planlıyor.
Polonya'ya yaklaşık 350 milyon Euro'ya mal olacak duvar, hareket sensörleriyle ve gözetleme sistemleriyle donatılacak. Şu an itibariyle Polonya-Belarus sınırında geçici tel örgü yer alıyor.
İnşa edilecek yeni duvar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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