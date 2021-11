https://tr.sputniknews.com/20211122/portakal-bile-alamiyorum-demisti-kastamonu-ve-istanbulda-cok-sayida-dairesi-cikti-1051035152.html

'Portakal bile alamıyorum' demişti: Kastamonu ve İstanbul'da çok sayıda dairesi çıktı

'Portakal bile alamıyorum' demişti: Kastamonu ve İstanbul'da çok sayıda dairesi çıktı

İstanbul’da bir sosyal medya kanalına verdiği röportajda portakal bile alamadığını söyleyen kadının, Kastamonu ve İstanbul’da çok sayıda dairesinin olduğu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

İstanbul'da verdiği röportajda portakal bile alamadığını söyleyen Sevim Dinç isimli kadının, Kastamonu ve İstanbul'da dairelerinin olduğu ortaya çıktı.Kadının memleketi Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, maddi durumunun iyi olmasına rağmen verdiği röportajı gördüklerinde şoke olduklarını söyledi.Kastamonu'nun Ağlı ilçesi nüfusuna kayıtlı Sevim Dinç, isimli bir kadın, yaşadığı İstanbul'da bir sosyal medya kanalına verdiği röportajda, zor durumda olduğunu, portakal bile alamadığını ve kızarttığında çok fazla yağ çektiği için patlıcan almadığını söyledi. Sevim Dinç'in verdiği röportaj, nüfusa memleketi Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde komşuları ve ilçedeki yakınları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ağlı ilçesinde esnaflık yapan AK Parti Ağlı ilçe Başkanı Mehmet Sait Yulu, komşuları olarak Sevim Dinç'in varlıklı bir aile olduğunu ve verdiği röportajdaki ifadelerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.‘İstanbul'da eşi ve kendisinin üzerine 4-5 tane dairelerinin olduğunu biliyoruz’Ağlı'nın küçük bir ilçe olduğunu belirten Yulu, şunları söyledi:‘Kendini bir şey alamayacak gibi göstermesi bizleri gerçekten derinden üzdü’Sevim Abla’nın bu lafı nasıl söylediği, hangi maksatla bunu yaptığına hala hayret ediyorum. Henüz daha kendisiyle yüz yüze gelmedik. İstanbul'a gittiğinde sanırım kendisiyle bu röportajı yapmışlar. Her yaz Ağlı'ya geliyorlar. Kışları da İstanbul'da yaşıyorlar. Eşi ve kendileri geliyorlar. Hatta her ikisi de Hac'a gidip gelmiş insanlar. Sevim Ablamız da Hac'a gidip gelmiş bir insan. Kabe'ye gitmiş, oraları görmüş bir insanın kendi mal varlığını sanki sadece emekli maaşıyla geçiniyormuş gibi duruma düşürerek bir şey alamayacak gibi göstermesi bizleri gerçekten derinden üzdü.”‘İlçemizde videoyu izleyen herkes hayret ediyor, nasıl böyle bir beyanat verebilir’Sevim Dinç'in gayrimenkullerinin olduğunu ifade eden Yulu, “Bu kadar varlığına rağmen bu duruma kendisini düşürmesi bizleri üzdü. İlçemiz adına halkımız adına böyle çıkıp beyanat vermesi bizleri üzdü. İlçede şu anda bunu izleyen herkes hayret ediyor. Kemal abinin hanımı televizyonu röportaj vermiş gördünüz me deyince herkes hayret ediyor. Bu söylediklerine kimse inanamıyor. İnanamadıkları şey de pahalılıktan bahsetmesi değil, gerçekten varlıklı bir ailenin kendisini böyle zavallı bir duruma düşürmesi, fakir bir duruma düşürecek, gerçekten bir şey alamayacak duruma düşürecek şekilde kendisini göstermesinden dolayı hayret ediyoruz. İlçemizdeki bazı vatandaşlarda bu duruma kızıyor, 'nasıl' diye. Belki de Sevim ablanın önünden bunları belki de söylediler, belki de birileri öneride bulundu, söylemesini istedi, nasıl böyle bir duruma Sevim Abla kendisini düşürdü inanın bilemiyorum. Sevim abla, çıkıp gerçekten kendisinin varlıklı bir aile olduğunu, varlıklı bir kişi olduğunu bildirmesinde yarar var diyorum” diye konuştu.Sevim Dinç: Maaşım yetmiyor, artık bu düzenin değişmesi lazımSevim D., sosyal medya kanalına verdi röportajda şunları kaydetti:

