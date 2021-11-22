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Putin ve Abbas, Soçi’de bir araya gelecek
Putin ve Abbas, Soçi’de bir araya gelecek
Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Soçi’de bir araya geleceği belirtildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
vladimir putin
israil
filistin
mahmud abbas
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yarın Soçi’de bir araya gelecek. Liderler ikili ilişkiler ve Rusya’nın Filistin-İsrail sorunu konusunda attığı adımları da göz önünde bulundurarak Ortadoğu’daki durumu ele alacak. Abbas, Rusya ziyareti öncesinde Sputnik’e verdiği demecinde Putin ile Filistin’teki siyasi süreci canlandırmanın yollarını konuşmayı umduğunu ve Rusya’nın uluslararası barış konferansı düzenlenmesi yönünde destek vermesini beklediğini ifade etmişti.
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rusya, vladimir putin, israil, filistin, mahmud abbas, soçi

Putin ve Abbas, Soçi’de bir araya gelecek

12:21 22.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Sputnik
/
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Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Soçi’de bir araya geleceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yarın Soçi’de bir araya gelecek. Liderler ikili ilişkiler ve Rusya’nın Filistin-İsrail sorunu konusunda attığı adımları da göz önünde bulundurarak Ortadoğu’daki durumu ele alacak.
Abbas, Rusya ziyareti öncesinde Sputnik’e verdiği demecinde Putin ile Filistin’teki siyasi süreci canlandırmanın yollarını konuşmayı umduğunu ve Rusya’nın uluslararası barış konferansı düzenlenmesi yönünde destek vermesini beklediğini ifade etmişti.
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