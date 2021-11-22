https://tr.sputniknews.com/20211122/putin-ve-abbas-socide-bir-araya-gelecek-1051024809.html

Putin ve Abbas, Soçi’de bir araya gelecek

Putin ve Abbas, Soçi’de bir araya gelecek

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Soçi’de bir araya geleceği belirtildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T12:21+0300

2021-11-22T12:21+0300

2021-11-22T12:21+0300

dünya

rusya

vladimir putin

israil

filistin

mahmud abbas

soçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103222/03/1032220326_0:0:2604:1466_1920x0_80_0_0_11266b8070937977e69f4bdcd9a3551d.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yarın Soçi’de bir araya gelecek. Liderler ikili ilişkiler ve Rusya’nın Filistin-İsrail sorunu konusunda attığı adımları da göz önünde bulundurarak Ortadoğu’daki durumu ele alacak. Abbas, Rusya ziyareti öncesinde Sputnik’e verdiği demecinde Putin ile Filistin’teki siyasi süreci canlandırmanın yollarını konuşmayı umduğunu ve Rusya’nın uluslararası barış konferansı düzenlenmesi yönünde destek vermesini beklediğini ifade etmişti.

rusya

israil

filistin

soçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, israil, filistin, mahmud abbas, soçi