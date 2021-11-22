https://tr.sputniknews.com/20211122/putin-ve-italya-basbakani-draghi-belarusun-ab-ulkeleri-ile-sinirlarindaki-durumu-gorustu-1051043643.html

Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Belarus’un AB ülkeleri ile sınırlarındaki durumu görüştü

Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Belarus’un AB ülkeleri ile sınırlarındaki durumu görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T20:02+0300

2021-11-22T20:02+0300

2021-11-22T20:02+0300

dünya

vladimir putin

mario draghi

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mairo Draghi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Belarus'un AB ülkeleri ile sınırlarındaki durum ayrıntılı olarak ele alındı. Rusya Devlet Başkanı, özellikle Polonya'nın sığınmacıların haklarını korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini sistematik olarak ihlal ettiğine, Polonyalı sınır muhafızlarının göçmenlere yönelik zalimce davranışlarına dair gerçeklere dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.Putin ve Draghi’nin sınırdaki göçmen krizinin aşılması amacıyla AB ile Minsk arasında etkileşimi düzenlemenin yararına dikkat çektikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:‘Putin, Rusya’nın Avrupa'ya uzun vadeli ve kesintisiz gaz tedarik etmeye hazır olduğunu doğruladı’Putin’in Draghi’ye, Kuzey Akım 2’nin imkanları da kullanılarak Rusya’nın Avrupa'ya uzun vadeli ve kesintisiz gaz tedarik etmeye hazır olduğunu yinelediğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:‘Putin, Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmeyi inatla reddettiğine inanıyor’Ayrıca Putin’in Draghi ile görüşmesinde Kiev'in Minsk Anlaşmalarını uygulamayı inatla reddettiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna'daki iç çatışma hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Kiev'in Minsk Anlaşmalarını ve ‘Normandiya Formatında’ varılan anlaşmaları uygulamayı hala inatla reddettiğini vurguladı” denildi.‘Putin, İtalya Başbakanına Donbass'taki durumun kötüleşmesinin endişe verici olduğunu söyledi’Vladimir Putin'in Mario Draghi’ye Kiev'in Donbass'taki durumu kasten ağırlaştırmaya yönelik kışkırtıcı adımlarının endişe verici olduğunu söylediğine dikkat çeken Kremlin basın dairesi, şu ifadeleri kullandı:

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vladimir putin, mario draghi