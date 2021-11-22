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Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Belarus’un AB ülkeleri ile sınırlarındaki durumu görüştü
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Rusya lideri Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile sınırlarındaki durum ele aldıkları bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mairo Draghi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Belarus'un AB ülkeleri ile sınırlarındaki durum ayrıntılı olarak ele alındı. Rusya Devlet Başkanı, özellikle Polonya'nın sığınmacıların haklarını korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini sistematik olarak ihlal ettiğine, Polonyalı sınır muhafızlarının göçmenlere yönelik zalimce davranışlarına dair gerçeklere dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.
‘Putin ve Draghi AB ile Minsk arasında etkileşimi düzenlemenin yararına dikkat çekti’
Putin ve Draghi’nin sınırdaki göçmen krizinin aşılması amacıyla AB ile Minsk arasında etkileşimi düzenlemenin yararına dikkat çektikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Her iki taraf, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel ile yaptığı son telefon görüşmesinde tartıştığı üzere insancıl hukuk normlarına uygun olarak krizin bir an önce çözümü için Avrupa Birliği ve Minsk arasında uygulamada etkileşim kurmanın uygun olduğunu kaydetti.”
‘Putin, Rusya’nın Avrupa'ya uzun vadeli ve kesintisiz gaz tedarik etmeye hazır olduğunu doğruladı’
Putin’in Draghi’ye, Kuzey Akım 2’nin imkanları da kullanılarak Rusya’nın Avrupa'ya uzun vadeli ve kesintisiz gaz tedarik etmeye hazır olduğunu yinelediğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Mario Draghi'nin girişimiyle enerji sektöründe işbirliği konusuna değinildi. Vladimir Putin, Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattının olanaklarını da kullanarak Avrupa'ya uzun süreyle kesintisiz doğal gaz tedariki sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.”
‘Putin, Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmeyi inatla reddettiğine inanıyor’
Ayrıca Putin’in Draghi ile görüşmesinde Kiev'in Minsk Anlaşmalarını uygulamayı inatla reddettiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna'daki iç çatışma hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Kiev'in Minsk Anlaşmalarını ve ‘Normandiya Formatında’ varılan anlaşmaları uygulamayı hala inatla reddettiğini vurguladı” denildi.
‘Putin, İtalya Başbakanına Donbass'taki durumun kötüleşmesinin endişe verici olduğunu söyledi’
Vladimir Putin'in Mario Draghi’ye Kiev'in Donbass'taki durumu kasten ağırlaştırmaya yönelik kışkırtıcı adımlarının endişe verici olduğunu söylediğine dikkat çeken Kremlin basın dairesi, şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle endişe verici olan şey, Ukrayna tarafının Minsk Anlaşmaları çerçevesinde kararlaştırılan önlemlerle yasaklanan silahları da kullanarak Donbass'taki durumu kasıtlı olarak daha da kötüleştirmeye yönelik attığı kışkırtıcı adımlarıdır.”