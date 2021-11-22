https://tr.sputniknews.com/20211122/putinle-gorusmeye-hazirlanan-abbas-filistin-topraklarini-ve-halkini-birlestirmekte-kararliyiz-1051031057.html

Putin'le görüşmeye hazırlanan Abbas: Filistin topraklarını ve halkını birleştirmekte kararlıyız

Putin'le görüşmeye hazırlanan Abbas: Filistin topraklarını ve halkını birleştirmekte kararlıyız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin topraklarını ve halkını birleştirmekte tamamen kararlı olduklarını söyledi. Filistinli gruplar arasındaki... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:38+0300

2021-11-22T14:38+0300

2021-11-22T14:38+0300

vladimir putin

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Yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeden önce Sputnik'e demeç veren Abbas, "Topraklarımızı ve halkımızı birleştirmeye ve bölünmeyi sona erdirmeye tamamen kararlıyız ve bu amaçla Fetih, Hamas ve çeşitli Filistin grupları arasında uzlaşma adına diyaloğu sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.Mısır'ın bu süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çeken ve Filistinli gruplar arasındaki görüşmelerin organizasyonunda Rus tarafının ortaya koyduğu çabaları değerli bulduklarını kaydeden Abbas, söz konusu grupların, tüm üyeleri uluslararası hukuka bağlı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasından yana olduğunun altını çizdi.'Uluslararası barış konferansı konusunda Rusya'dan destek bekliyoruz'Abbas, Filistin'deki siyasi diyaloğu canlandırmanın yollarını Putin'le ele almayı umduğunu belirterek Ortadoğu Dörtlüsü'nün himayesinde uluslararası barış konferansı konusunda da Rusya'dan destek beklediklerini kaydetti.Putin'e büyük bir saygı duyduklarını ve onu büyük bir dost ve etkili uluslararası lider olarak gördüklerini anlatan Abbas, Putin'le bölgede barış ve istikrarı sağlamaya yönelik çabaları teşvik etme yolları da dahil birçok konuyu ele almak istediklerini ve bu nedenle İsrail'in saldırgan eylemleri de dahil bölgedeki son siyasi gelişmeler hakkında mevkidaşına bilgi vereceğini söyledi.Abbas, Rusya'nın koronavirüsle mücadelede işbirliği kapsamında temin ettiği aşıların pandemiyi kontrol altında tutmalarına yardımcı olduğunu belirtti.'İsrail'in kısıtlayıcı eylemleri işbirliğini zorlaştırıyor'Rusya-Filistin işbirliğinin farklı ekonomik alanlarda gelişmekte olduğunu anlatan Abbas, "İşgalci İsrail hükümetinin Filistin ile diğer ülkeler arasında ithalat ve ihracatı kısıtlayan eylemleri, bu işbirliğini zorlaştırıyor" diye konuştu.'ABD'nin barışçıl çözüm yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz'Bu arada Abbas, ABD'nin Ortadoğu krizine barışçıl çözüm bulunması konusunda üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesini beklediklerini söyledi."ABD Başkanı Joe Biden, kendi izlediği politikanın selefinin izlediği politikadan farklı olacağına dair güvence verdi" diye devam eden Abbas, "ABD yönetimi, bizi barış müzakerelerinin partneri olarak görüyor, sorunun iki devlet kurularak çözüleceğine inanıyor ve iskan faaliyetlerine karşı çıkıyor. ABD'nin bu yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'ABD'nin Kudüs Konsolosluğu'nun yeniden açılmasını bekliyoruz'Abbas, ABD'nin Kudüs Konsolosluğu'nun çalışmalarına yeniden başlamasına beklediklerini ekledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ramallah ziyareti sırasında konsolosluğun ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ne değil, doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olacağını ve Filistinlilere hizmet sunacağını söylediğini anımsatan Abbas, "ABD'nin Kudüs Konsolosluğu'nun yeniden açılması, Washington'un yükümlülüklerinden biri. Başka türlüsünü kabul etmeyiz, zira Doğu Kudüs 1967'den beri işgal edilmiş bir şehir, Filistin devletinin ebedi başkenti" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210505/filistin-devlet-baskani-abbastan-rusya-lideri-putine-mektup-1044429782.html

https://tr.sputniknews.com/20211122/putin-ve-abbas-socide-bir-araya-gelecek-1051024809.html

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vladimir putin