Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211122/rolls-royce-tamamen-elektrikli-ucagimiz-rekor-kirdi--1051031365.html
Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı
Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı
Tamamen elektrikli uçağıyla hız rekoruna imza attığını açıklayan Rolls-Royce iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynamayı umuyor. 'Spirit of Innovation' adlı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:10+0300
2021-11-22T15:13+0300
rolls-royce
yaşam
elektrik
uçak
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051032927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_35b4c93e2dd63ff6a03070ce9e329057.jpg
Lüks ve pahalı otomobilleriyle bilinen Rolls- Royce, ilk kez eylül ayında test ettiği tamamen elektrikli uçağıyla rekora imza attı. 'Spirit of Innovation' (İnovasyon Ruhu) adlı uçak, test uçuşu sırasında, Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE Akrobasi uçağının 2017’de ulaştığı hızın 213.04 km/s fazlasına ulaştı ve 623 km/s hızla rekor kırmış oldu. Araç aynı zamanda 15 km'de 532.1 km/s hıza ulaşırken 3 bin metreye 202 saniyede çıkarak bu alandaki bir önceki rekoru 60 saniyeyle eline aldı. 'Spirit of Innovation'ın bataryası ise 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edebilecek kapasitede. Veriler doğrulama için Uluslararası Havacılık Federasyonu'na gönderildi. Rolls-Royce CEO'su Warren East, Kasım 16'da İngiltere Savunma Bakanlığı'nda bağlı alanda yapılan test sürüşünün sonuçlarıyla ilgili olarak, bu gelişmenin, iklim değişikliğine ilişkin geliştirilen politikalara büyük katkısı olacağını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051032927_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_eb37c616d747d98a3578891eaa25e54c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rolls-royce, elektrik, uçak, rekor

Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı

15:10 22.11.2021 (güncellendi: 15:13 22.11.2021)
© REUTERS / BENOIT TESSIERRolls- Royce
Rolls- Royce - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / BENOIT TESSIER
Abone ol
Tamamen elektrikli uçağıyla hız rekoruna imza attığını açıklayan Rolls-Royce iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynamayı umuyor. 'Spirit of Innovation' adlı uçağın bataryası, 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edebilecek kapasitede.
Lüks ve pahalı otomobilleriyle bilinen Rolls- Royce, ilk kez eylül ayında test ettiği tamamen elektrikli uçağıyla rekora imza attı.
'Spirit of Innovation' (İnovasyon Ruhu) adlı uçak, test uçuşu sırasında, Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE Akrobasi uçağının 2017’de ulaştığı hızın 213.04 km/s fazlasına ulaştı ve 623 km/s hızla rekor kırmış oldu. Araç aynı zamanda 15 km'de 532.1 km/s hıza ulaşırken 3 bin metreye 202 saniyede çıkarak bu alandaki bir önceki rekoru 60 saniyeyle eline aldı.
'Spirit of Innovation'ın bataryası ise 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edebilecek kapasitede.
Veriler doğrulama için Uluslararası Havacılık Federasyonu'na gönderildi.
Rolls-Royce CEO'su Warren East, Kasım 16'da İngiltere Savunma Bakanlığı'nda bağlı alanda yapılan test sürüşünün sonuçlarıyla ilgili olarak, bu gelişmenin, iklim değişikliğine ilişkin geliştirilen politikalara büyük katkısı olacağını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:29Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı
16:28Konuşmasında zor anlayan yaşayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın yardımına 'Peppa Pig yetişti'
16:16Moda Sahnesi dahil 8 tiyatro 'Türk örf ve adetlerine uymuyor' gerekçesiyle destek alamıyor
16:15Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı
16:12After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek
16:05Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017’den sonra açılan davalardan vazgeçilmedi
15:58Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Büyük bir insanlık suçu, vicdansızlık
15:56'Portakal bile alamıyorum' demişti: Kastamonu ve İstanbul'da çok sayıda dairesi çıktı
15:54CHP'li Öztrak, ekonomik krize dikkat çekerek muhalefetin seçim çağrısını yineledi
15:50Van Gölü'nde çekilme: Gölün sınırları yeniden çizilebilir
15:46Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır
15:33Lavrov: Olası Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınacak
15:30Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü
15:29Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması
15:25TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı
15:20Bacaklarından vuruldu: 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'
15:18Venezülla'daki seçimlerde PSUV 23 eyaletten 20'sini kazandı
15:12CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
15:10Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı
15:09Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğin 4-5 TL olacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor