https://tr.sputniknews.com/20211122/rolls-royce-tamamen-elektrikli-ucagimiz-rekor-kirdi--1051031365.html

Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı

Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı

Tamamen elektrikli uçağıyla hız rekoruna imza attığını açıklayan Rolls-Royce iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynamayı umuyor. 'Spirit of Innovation' adlı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:10+0300

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rolls-royce

yaşam

elektrik

uçak

rekor

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Lüks ve pahalı otomobilleriyle bilinen Rolls- Royce, ilk kez eylül ayında test ettiği tamamen elektrikli uçağıyla rekora imza attı. 'Spirit of Innovation' (İnovasyon Ruhu) adlı uçak, test uçuşu sırasında, Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE Akrobasi uçağının 2017’de ulaştığı hızın 213.04 km/s fazlasına ulaştı ve 623 km/s hızla rekor kırmış oldu. Araç aynı zamanda 15 km'de 532.1 km/s hıza ulaşırken 3 bin metreye 202 saniyede çıkarak bu alandaki bir önceki rekoru 60 saniyeyle eline aldı. 'Spirit of Innovation'ın bataryası ise 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edebilecek kapasitede. Veriler doğrulama için Uluslararası Havacılık Federasyonu'na gönderildi. Rolls-Royce CEO'su Warren East, Kasım 16'da İngiltere Savunma Bakanlığı'nda bağlı alanda yapılan test sürüşünün sonuçlarıyla ilgili olarak, bu gelişmenin, iklim değişikliğine ilişkin geliştirilen politikalara büyük katkısı olacağını söyledi.

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2021

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rolls-royce, elektrik, uçak, rekor