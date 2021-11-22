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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/rus-disisleri-bati-gerektiginde-suclu-gostermek-amaciyla-rusyayi-sinirindaki-krizin-icine-cekiyor-1051038016.html
Rus Dışişleri: Batı, gerektiğinde suçlu göstermek amacıyla Rusya'yı sınırındaki krizin içine çekiyor
Rus Dışişleri: Batı, gerektiğinde suçlu göstermek amacıyla Rusya'yı sınırındaki krizin içine çekiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı suçlamalarda ‘ağır’ bir faktör olarak kullanmak amacıyla Polonya-Belarus sınırındaki... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:23+0300
2021-11-22T17:23+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
mariya zaharova
göçmen krizi
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı suçlamalarda ‘ağır’ bir faktör olarak kullanmak amacıyla Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin içine çektiğini ifade etti.“Neden bizi (krizin içine) çekiyorlar? Çünkü kolektif Batı kendi hatalarını itiraf etmeyi sevmez ve bunu yapamaz. Zaten orada böyle bir işlevin eksik olduğunu zannediyorum” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu nedenle, bu kez neden böyle olduğunu açıklamak için kendi vatandaşlarına, seçmenlere, halka ve uluslararası topluma satılabilecek bir şey bulmaları gerekiyor. Bu nedenle dış faktöre ihtiyaç var, her şeyden önce Belarus, Minsk suçlu olacak, mevcut durumda her şeyden önce her nedense Belarus vatandaşları suçlu olacak, aynı zamanda onlara göre ‘kim suçlu’ sorusuna yanıta ihtiyaç olduğu her defasında ağır bir faktör olarak öne sürebilecekleri Rusya'yı da işin içine çekmeye başlıyorlar”‘Batı'nın Rusya’nın göç krizinden çıkar sağladığı açıklamaları efsanenin çekirdek unsuru’Zaharova, Batı'nın Rusya'nın Belarus-Polonya sınırındaki göç krizini ‘Ukrayna'yı istila etme’ planlarını örtbas etmek için kullanabileceğine dair iddiaların, uydurulmuş bir dizi hikayenin yeni çekirdek unsuru olduğunu ifade etti.Sözcü, “Bu, daha önce duyduğumuz efsaneler kategorisinden başka bir efsane, bu nedenle ona bu şekilde davranılmalı. Herhangi bir gerçek var mı? Buyurun gösterin, konuşalım. Eğer yoksa, o zaman Batı basınının sayfalarında sadece son 7 yılda Ukrayna hakkında dolaşan ve gerçekte var olmayan hikayelerdeki hatalar üzerinde çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya ile Belarus arasında yaşananlar hakkında yorum yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Rusya bu konuda net olarak sorumlu” açıklamasında bulunmuştu.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/zaharova-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlarina-seslendi-somut-bir-seyler-duymak-isterim-1050946769.html
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rusya, mariya zaharova, göçmen krizi

Rus Dışişleri: Batı, gerektiğinde suçlu göstermek amacıyla Rusya'yı sınırındaki krizin içine çekiyor

17:23 22.11.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı suçlamalarda ‘ağır’ bir faktör olarak kullanmak amacıyla Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin içine çektiğini belirtti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'yı suçlamalarda ‘ağır’ bir faktör olarak kullanmak amacıyla Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin içine çektiğini ifade etti.
“Neden bizi (krizin içine) çekiyorlar? Çünkü kolektif Batı kendi hatalarını itiraf etmeyi sevmez ve bunu yapamaz. Zaten orada böyle bir işlevin eksik olduğunu zannediyorum” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu nedenle, bu kez neden böyle olduğunu açıklamak için kendi vatandaşlarına, seçmenlere, halka ve uluslararası topluma satılabilecek bir şey bulmaları gerekiyor. Bu nedenle dış faktöre ihtiyaç var, her şeyden önce Belarus, Minsk suçlu olacak, mevcut durumda her şeyden önce her nedense Belarus vatandaşları suçlu olacak, aynı zamanda onlara göre ‘kim suçlu’ sorusuna yanıta ihtiyaç olduğu her defasında ağır bir faktör olarak öne sürebilecekleri Rusya'yı da işin içine çekmeye başlıyorlar”

‘Batı'nın Rusya’nın göç krizinden çıkar sağladığı açıklamaları efsanenin çekirdek unsuru’

Zaharova, Batı'nın Rusya'nın Belarus-Polonya sınırındaki göç krizini ‘Ukrayna'yı istila etme’ planlarını örtbas etmek için kullanabileceğine dair iddiaların, uydurulmuş bir dizi hikayenin yeni çekirdek unsuru olduğunu ifade etti.
Sözcü, “Bu, daha önce duyduğumuz efsaneler kategorisinden başka bir efsane, bu nedenle ona bu şekilde davranılmalı. Herhangi bir gerçek var mı? Buyurun gösterin, konuşalım. Eğer yoksa, o zaman Batı basınının sayfalarında sadece son 7 yılda Ukrayna hakkında dolaşan ve gerçekte var olmayan hikayelerdeki hatalar üzerinde çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya ile Belarus arasında yaşananlar hakkında yorum yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Rusya bu konuda net olarak sorumlu” açıklamasında bulunmuştu.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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