https://tr.sputniknews.com/20211122/rusya-guvenlik-konseyi-patrusevin-sri-lankaya-gittigi-ucak-sputnik-v-asisi-da-ulastirdi-1051043914.html

Rusya Güvenlik Konseyi: Patruşev’in Sri Lanka'ya gittiği uçak, Sputnik V aşısı da ulaştırdı

Rusya Güvenlik Konseyi: Patruşev’in Sri Lanka'ya gittiği uçak, Sputnik V aşısı da ulaştırdı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in Sri Lanka’ya seyahat ettiği uçağın aynı zamanda insani yardım olarak bu ülkeye Rus koronavirüs aşısı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T20:04+0300

2021-11-22T20:04+0300

2021-11-22T20:04+0300

koronavirüs

rusya güvenlik konseyi

nikolay patruşev

uçak

sri lanka

sputnik v

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Rusya Güvenlik Konseyi basın dairesinden yapılan açıklamada, Patruşev’in Sri Lanka’ya çalışma ziyareti düzenlediğini, kendisini taşıyan uçağın aynı zamanda Moskova’dan Kolombo’ya insani yardım olarak Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den bir parti teslim ettiği belirtildi.Daha önce Patruşev'in bugün Rusya-Sri Lanka güvenlik istişarelerinde bulunacağı bildirilmişti.Açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, çalışma ziyareti için Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'ne geldi. Patruşev'in Moskova'dan Kolombo'ya geldiği uçak, insani yardım olarak bir parti Sputnik V aşısı da teslim etti” ifadelerine yer verildi.Rusya’da 5 gündür üst üste yeni koronavirüs vakaları sayısında azalma kaydediliyorBu arada Rusya’da son 5 gündür yeni koronavirüs vakaları sayısında azalma kaydedildiği, son 24 saatte ise 35 bin 681 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 9 milyon 366 bin 839’a ulaştığı bildirildi.Açıklamayı yapan Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, son yeni vaka sayısının 36 bin 970 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.49 daha az ve 24 Ekim’den bu yana kaydedilen en düşük vaka sayısı olduğunu duyurdu.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 786), St. Petersburg’da (2 bin 215), Moskova bölgesinde (bin 784), Samara bölgesinde (bin 648) ve Krasnodar bölgesinde (991) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 241 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 265 bin 336’ya yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 28 bin 713 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 8 milyon 53 bin 643’e ulaştığını vurguladı.

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rusya güvenlik konseyi, nikolay patruşev, uçak, sri lanka, sputnik v