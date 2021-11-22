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Rusya: Suriye'de militanların saldırısında 4 Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti
Rusya: Suriye'de militanların saldırısında 4 Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin İdlib ve Hama bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 Suriye... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T22:33+0300
2021-11-22T22:33+0300
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suriye
nusra cephesi
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair bilgi verdi.Kulit, bugünkü basın toplantısında, "İdlib bölgesinde, teröristlerin Kansadra'dan Kefr Nebel'deki hükümet güçleri mevzilerine yönelik açtığı keskin nişancı ateşi sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti. Kefr Nuran ve Kader Hani yönünden açılan keskin nişancı ateşi sonucu 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti. Hama bölgesinde, büyük kalibreli makineli tüfekten açılan ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Halep bölgesinde, topçu ateşi sonucu bir Suriyeli askerin yaralandığını belirten Kulit, "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, son bir gün içerisinde, Nusra terör örgütünün açtığı 11 ateş tespit edildi. Halep bölgesinde 9, İdlib bölgesinde 1, Hama bölgesinde 1 ateş açıldı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/rusya-suriyede-devlet-benzeri-olusumlar-kurma-girisimleri-kabul-edilemez-1050909882.html
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rusya, suriye, nusra cephesi, idlib

Rusya: Suriye'de militanların saldırısında 4 Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti

22:33 22.11.2021
© AAAmerikalıların İdlib’e girme planları
Amerikalıların İdlib’e girme planları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin İdlib ve Hama bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 Suriye ordusus askerinin hayatını kaybettiğini ve bir askerin de yaralandığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere dair bilgi verdi.
Kulit, bugünkü basın toplantısında, "İdlib bölgesinde, teröristlerin Kansadra'dan Kefr Nebel'deki hükümet güçleri mevzilerine yönelik açtığı keskin nişancı ateşi sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti. Kefr Nuran ve Kader Hani yönünden açılan keskin nişancı ateşi sonucu 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti. Hama bölgesinde, büyük kalibreli makineli tüfekten açılan ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Halep bölgesinde, topçu ateşi sonucu bir Suriyeli askerin yaralandığını belirten Kulit, "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, son bir gün içerisinde, Nusra terör örgütünün açtığı 11 ateş tespit edildi. Halep bölgesinde 9, İdlib bölgesinde 1, Hama bölgesinde 1 ateş açıldı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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