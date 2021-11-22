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Rusya ve İsrail, koronavirüs ile mücadelede güçlerini birleştirecek
Rusya ve İsrail, koronavirüs ile mücadelede güçlerini birleştirecek
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile İsrail Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele ile ilgili özel çalışma... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T05:27+0300
2021-11-22T05:27+0300
koronavirüs
rusya
israil
işbirliği
koronavirüs
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Kurumun sitesinden yapılan açıklamaya göre Rospotrebnadzor ile İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu ile mücadele ile ilgili özel çalışma grubu kurulacak.Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Moskova’da İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, İsrail Koronavirüsle Mücadele Merkezi Başkanı Prof. Salmon Zarka ve Laboratuvar Teşhisi Departmanı Direktörü Yişai Ruf’un yer aldığı İsrail heyeti ile görüştü. Taraflar, Kovid-19 dahil olmak üzere enfeksiyon hastalıkları önleme ve mücadele alanındaki işbirliği görüştü.Katılımcılar, her iki ülkedeki epidemiyolojik durum ve koronavirüs varyasyonları ile ilgili güncel verileri paylaştı.Rospotrebnadzor, “Rusya ve İsrail'de Kovid-19 ile mücadele konusunda büyük miktarda birikmiş veri dikkate alınarak, yeni koronavirüs enfeksiyonunun epidemiyolojisi üzerine özel bir çalışma grubu kurma konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.Tarafların ayrıca yalnızca aşılamanın salgını durdurabileceğini ve hastalığın şiddetli seyrini önleyebileceğini kaydederek, Kovid-19'a karşı aşılanma konularını ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, “İsrail, özellikle geniş çaplı aşılama sayesinde dördüncü dalga sırasında karantinaya girmekten kurtuldu (ülke nüfusunun neredeyse yüzde 70’i aşılanmış durumda)” vurgusu yapıldı.
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rusya, israil, işbirliği, koronavirüs

Rusya ve İsrail, koronavirüs ile mücadelede güçlerini birleştirecek

05:27 22.11.2021
© Sputnik / Александр Астафьев / Fotoğraf bankasına girAnna Popova
Anna Popova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile İsrail Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele ile ilgili özel çalışma grubu kuracağı öğrenildi.
Kurumun sitesinden yapılan açıklamaya göre Rospotrebnadzor ile İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu ile mücadele ile ilgili özel çalışma grubu kurulacak.
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Moskova’da İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, İsrail Koronavirüsle Mücadele Merkezi Başkanı Prof. Salmon Zarka ve Laboratuvar Teşhisi Departmanı Direktörü Yişai Ruf’un yer aldığı İsrail heyeti ile görüştü. Taraflar, Kovid-19 dahil olmak üzere enfeksiyon hastalıkları önleme ve mücadele alanındaki işbirliği görüştü.
Katılımcılar, her iki ülkedeki epidemiyolojik durum ve koronavirüs varyasyonları ile ilgili güncel verileri paylaştı.
Rospotrebnadzor, “Rusya ve İsrail'de Kovid-19 ile mücadele konusunda büyük miktarda birikmiş veri dikkate alınarak, yeni koronavirüs enfeksiyonunun epidemiyolojisi üzerine özel bir çalışma grubu kurma konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.
Tarafların ayrıca yalnızca aşılamanın salgını durdurabileceğini ve hastalığın şiddetli seyrini önleyebileceğini kaydederek, Kovid-19'a karşı aşılanma konularını ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, “İsrail, özellikle geniş çaplı aşılama sayesinde dördüncü dalga sırasında karantinaya girmekten kurtuldu (ülke nüfusunun neredeyse yüzde 70’i aşılanmış durumda)” vurgusu yapıldı.
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