'Rusya’yı Karadeniz’de tehdit ederiz zannediyorlarsa boşuna zaman harcıyorlar'

“Amerika burada bir çatışma çıkarabilir mi? Ukrayna’dan açıklamalar geliyor 'Rusya savaşı hazırlanıyor' diye. Rusya savaşa değil şu an savunmaya hazırlanıyor. Nasıl ki İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler'i Rusya’nın üzerine sürdüler. Yahudilerin öldürülmesini de seyrettiler... Ne zaman ki Stalin, Nazi ordusunu püskürttü ondan sonra Almanya’ya karşı cephe almaya başladılar. Şu anda Batı'da Ukrayna’yı kullanmak diye bir proje var. Nasıl ki Çin’e karşı Hindistan’ı kullanalım diyorlar, çünkü Hindistan da S-400’leri alıyor. Ve Amerika destek veriyor ona. Hindistan’a diyor ki, ‘Çin’den korkmayın, S-400’leri alın, savunma sisteminizi geliştirin’. İngiltere ve Amerika, Avustralya ile ittifak yapıp Hindistan’ı Çin’in üzerine sürmeye çalışıyorlar. Hindistan’da savunma bakanı ‘Bizim için en büyük tehlike Çin’dir’ diye açıklama yapıyor. Bir savunma bakanı, komşusu için böyle bir açıklama yapar mı? Çin’in dikkatini o tarafa çekiyorlar. Çin bunu görüyor. Ama Avustralya’yı da kendi ittifakına alarak Amerika ve İngiltere aslında hedef haline getiriyor. Çin de savaşa hazır. Ama bu yeni savaş şöyle olacak, herkes helalleşecek ahirette görüşeceğiz, ortada kimse kalmayacak."