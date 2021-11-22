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Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor
Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor
Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bazı otomotiv firmalarının başta galericiler olmak üzere ‘al-sat’ işi yapanları kara listeye almaya başladığını yazdı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:41+0300
2021-11-22T13:41+0300
ekonomi
türkiye
kara liste
otomotiv
ikinci el otomobil
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Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık Sandık, bugünkü köşe yazısında dünya çapında yaşanan çip krizi dolayısıyla Türkiye’deki otomotiv sektörünün etkilenmeye devam ettiğini söyledi. Piyasada satılabilecek otomobil olmadığını ifade eden Sandık, bekleme sürelerinin iki-üç ayı bulduğunu belirtti ve şunları yazdı:‘Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından önemli’Sandık bazı araştırmalar yapıldığını ve farklı bayilerden altı ayda üç otomobil alınıp satıldığının tespit edildiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, kara liste, otomotiv, ikinci el otomobil

Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor

13:41 22.11.2021
© AAOtomotiv-araba
Otomotiv-araba - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bazı otomotiv firmalarının başta galericiler olmak üzere ‘al-sat’ işi yapanları kara listeye almaya başladığını yazdı.
Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık Sandık, bugünkü köşe yazısında dünya çapında yaşanan çip krizi dolayısıyla Türkiye’deki otomotiv sektörünün etkilenmeye devam ettiğini söyledi. Piyasada satılabilecek otomobil olmadığını ifade eden Sandık, bekleme sürelerinin iki-üç ayı bulduğunu belirtti ve şunları yazdı:
“2020 başından bu yana yaşanan tedarik sorunu otomotiv sektöründe değişimlere yol açtı. Otomobil alım satımını cazip bir iş gören 'Al-Sat'çılar türedi. Başta bazı galericiler olmak üzere lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satmaya başladılar. Bayi fiyatıyla galeri fiyatı arasında 30-40 bin TL'ye varan farklar görüldü. Piyasada dengeler bozulurken, otomotiv firmalarına olan güven sarsıldı. Bu durum firmaları harekete geçirdi. Piyasada fiyatları yükselten ve haksız kazanç elde edenleri engellemek için kara liste oluşturmaya başladılar.”

‘Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından önemli’

Sandık bazı araştırmalar yapıldığını ve farklı bayilerden altı ayda üç otomobil alınıp satıldığının tespit edildiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı:
“Ayrıca galerilerin şirket değil kendi adlarına, hatta eşleri ya da anne-babaları üzerine alım yaptıkları görüldü. Kara listede 'al-sat'çıları yayınlayıp, listede adı bulananlara otomobil satılmasını önlemeye çalışıyorlar. Tüketici Kanunu'na göre otomotiv firmalarının ‘otomobil satmıyorum’ demesi mümkün değil. Ancak kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından önemli.”
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