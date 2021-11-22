https://tr.sputniknews.com/20211122/sabah-yazari-otomotivde-kara-liste-donemi-basliyor-1051028158.html

Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor

Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bazı otomotiv firmalarının başta galericiler olmak üzere ‘al-sat’ işi yapanları kara listeye almaya başladığını yazdı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:41+0300

2021-11-22T13:41+0300

2021-11-22T13:41+0300

ekonomi

türkiye

kara liste

otomotiv

ikinci el otomobil

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Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık Sandık, bugünkü köşe yazısında dünya çapında yaşanan çip krizi dolayısıyla Türkiye’deki otomotiv sektörünün etkilenmeye devam ettiğini söyledi. Piyasada satılabilecek otomobil olmadığını ifade eden Sandık, bekleme sürelerinin iki-üç ayı bulduğunu belirtti ve şunları yazdı:‘Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından önemli’Sandık bazı araştırmalar yapıldığını ve farklı bayilerden altı ayda üç otomobil alınıp satıldığının tespit edildiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, kara liste, otomotiv, ikinci el otomobil